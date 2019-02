Presidente Maduro: EEUU ha pateado cualquier posibilidad de diálogo. A Trump lo hicieron meterse en un callejón sin salida

Caracas, 14 de Febrero - El presidente de la República, Nicolás Maduro, destacó que el Gobierno de Estados Unidos ha quebrantado la posibilidad de diálogo con el gobierno legítimo de Venezuela.

"Estados Unidos ha pateado cualquier posibilidad de diálogo, han dado la orden de cero diálogo desde la Casa Blanca", declaró.

Durante una entrevista concedida a la periodista Anelise Borges del canal europeo Euronews, el mandatario señaló que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se encuentra desinformado sobre lo que vive Venezuela por lo que ha efectuado decisiones erradas.

A Donald Trump "lo hicieron meterse en un callejón sin salida, ahora le toca a él salirse de ese callejón y cuando se salga siempre Venezuela va a estar dispuesta a un diálogo constructivo", expresó.

Señaló que el gobierno de los Estados Unidos busca implementar un gobierno títere en Venezuela ejecutando su poder político, diplomático y económico.

"Estados Unidos y esos países están violando todos los preceptos de la Carta de Naciones Unidas, que prohíben la intervención en los asuntos internos de los países, violando los propios preceptos de nuestra Constitución, como parte de la relación neocolonial con Venezuela", declaró.

Este señor (Guaidó) es circunstancial, en todo caso la oposición tiene partidos políticos, liderazgos", detalló.

Destacó que Venezuela sólo cuenta con un presidente constitucional que es Nicolás Maduro al tiempo que resaltó que quienes deciden la vida política en Venezuela es la soberanía popular y no Estados Unidos.

"Donald Trump y sus gobiernos satélites pueden decir lo que quieran, pero aquí en Venezuela hay un pueblo que tiene la soberanía del país, aquí no decide por nosotros ningún Gobierno extranjero", remarcó.

Remarcó que desde el inicio de su gestión ha realizado más de 400 llamados al diálogo con los partidos agrupados en distintos factores políticos de la oposición venezolana.

Recordó el Jefe de Estado que el pasado año la oposición venezolana no quiso firmar un acuerdo en las mesas de diálogo en República Dominicana, que consistía en garantías electorales, debido a una orden del exsecretario de Estado norteamericano, Rex Tillerson, de "no firmar, porque el gobierno de Estados Unidos ya había dicho que no reconocerían las elecciones".

Precisó Maduro que pese a todo se encuentra dispuesto a dialogar con la oposición venezolana debido a que lo único que puede ayudar a Venezuela es el diálogo sincero.

"Estoy convencido de que lo único que puede ayudar a Venezuela en los próximos años es el diálogo franco, un acuerdo por la prosperidad del país", manifestó.