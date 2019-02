Proponen colocar una canción de Alí Primera cada hora este 16-F en nuestras radios..!

13 de febrero de 2019.-



Propuesta al camarada MinCi:



¿QUE TAL UNA CANCIÓN DE ALI,

CADA HORA, EN NUESTRAS RADIOS

REVOLUCIONARIAS, ESTE 16-F..?



¿Si lo hicimos en cuarta república, por qué no hacerlo ahora, que tan bien nos haría empapar a los nuestros del canto de Alí, además de cumplir con un merecido homenaje..?



En 1986, cuando de cumplía un año de la siembra del panita cantor, nos estremeció la emoción de escuchar que el paraguanero Charles Arapé, por entonces director de YVKE Mundial, había programado una canción de Alí, cada media hora, si mal no recuerdo... Andábamos en una de darle los últimos toques al Festival en homenaje a Alí que se realizaría y se realizó en el Estadio de Beisbol de la UCV, con todo el canto venezolano en tarima, cuando la noticia nos llegó por todos lados, Alí estaba sonando "a cada rato" en la YVKE... En esos tiempos, la radio estaba por o ya había tumbado a Rumbos en la primera sintonía nacional, así que no era un saludo a la bandera, era un homenaje por todo el medio de la calle..!



Y eso pasó estando en plena cuarta república...



Si pudimos hacer eso, en aquellos días, no sería factible, camarada MinCi, que comenzaramos la saludable tradición de, en los días de Alí, escucharlo cada hora en nuestras radios, sin temor a que lo vamos "a quemar", porque ya se ha demostrado que Alí lo aguanta todo y no lo quema nadie, no joda..!



Por supuesto que si por casualidad el camarada MinCi no se entera, queda la acción propia y espontánea de las radios. Por ejemplo, la gente de Alba Ciudad 96.3FM ya se cuadraron. Los que tengan amigos en las otras radios nuestras, coméntenle esto, hablen con los panas de las comunitarias. Marielcira Matute en su programa de libros en VTV, este sábado, se va a plegar a la campaña también, lo que es muy bueno saberlo, porque la campaña la lanzamos a medianoche de anoche y ya amanecimos con resteadas adhesiones.



Vivimos un momento donde las canciones de Alí, herramientas para construir la Patria Buena, se transforman también en ARMAS para defenderla..!



elTANOyea / Abrebrecha-UCV



