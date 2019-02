Gonzalo Gómez responde a “tergiversaciones y calumnias" en torno a reunión con Guaidó

Miércoles, 06 de febrero de 2019.- "Pretenden confundir sobre el sentido de la iniciativa: evitar la guerra y que se exprese el soberano en referendo consultivo", dijo Gonzalo Gómez, comentando reacciones ante la visita que hizo este lunes 5 de febrero la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución (PCDC) a la directiva de la Asamblea Nacional (AN).



Gonzalo Gómez, de Marea Socialista, junto a miembros de la Plataforma en Defensa de la Constitución (PCDC), a la cual pertenece, que fue a una reunión con el autoproclamado Guaidó, para presentarle el planteamiento de buscar una manera de resolver el conflicto actual y evitar el riesgo de una guerra mediante un referendo consultivo popular.

La Plataforma asegura que espera ahora el llamado para conversar sobre lo mismo con el presidente Maduro.

El hecho de la visita, dice Gonzalo Gómez, "ha desatado una campaña de infundios para tratar de enturbiar el propósito de nuestra acción y colocarnos como si hubiésemos ido a darle reconocimiento o a negociar lo que sea con Guaidó".

"Los que hacen esto -prosigue- no le reprochan a Diosdado ni a Bernal, ni a Jorge Rodriguez, que vayan a conversaciones privadas con dirigentes de la derecha tradicional o con el propio Guaidó, como si un grupo de ciudadanos no tuviésemos derecho a presentarle un planteamiento político razonable a la Asamblea Nacional y también a Maduro, porque también saldrá los que nos critiquen si es que se da la conversación que queremos con él y para la que no nos ha llamado".

Por otra parte, comenta el integrante de la conducción de Marea Socialista y de la PCDC, que "esa reunión fue en la sede de la AN, donde Guaidó despacha, custodiado por la Guardia Nacional Bolivariana; la misma que como parte de la FANB sostiene y reconoce a Nicolás Maduro como presidente". "Al salir del salón se dieron declaraciones a la prensa allí mismo". "No fue en la Embajada de Colombia como maliciosamente quisieron hacer ver en las redes sociales y con sus Fake News, los equipos de mercenarios informáticos".

"Así que -prosigue Gómez- el gobierno paralelo del autoproclamado presidente interino, funciona en un espacio donde también se reúne o se ha reunido la Asamblea Nacional Constituyente y a unos pasos de la sede propia de ésta, protegido por la misma fuerza armada. ¿No les parece esto curioso? ¿No les parece una especie de cohabitación? Como mínimo parece haber algún acuerdo de cómo hacerse la guerra desde el punto de vista político. ¿Y se van a escandalizar porque llevemos esa propuesta a la directiva de la Asamblea Nacional, encabezada por Guaidó; propuesta que también esperamos entregar a Nicolás Maduro?"

Gómez puntualizó una serie aclaraciones:

"En primer lugar, debo decir que la plataforma no reconoce a Guaidó como presidente, y que sólo se reunió con él en su condición de diputado y directivo de la AN".

"En segundo lugar, la propuesta es evitar una invasión imperialista o una Guerra Civil e intervención norteamericana mediante la convocatoria al soberano a través de un referéndum y elecciones generales

"En tercer lugar: Hubo una reunión con Guaidó, donde manifestamos nuestras preocupaciones y el rechazo a la intervención externa, así como a su posible camuflaje como supuesta ‘ayuda humanitaria’, y allí se planteó la vía que propone de la PCDC y ahora la nueva Plataforma para Evitar la Guerra y Por el Referendo Consultivo. No fue una reunión de pactos secretos ni de negociaciones turbias, fue algo muy claro y directo, tal como lo estamos informando e inmediatamente a la vista de la prensa".

"En cuarto lugar: Se solicita también, como es lógico, una reunión urgente, al Presidente Nicolás Maduro, para plantearle lo mismo que le expusimos al otro señor".

"En quinto lugar: Las únicas reuniones que se están adelantando son con embajadas como la de México, Uruguay y Nunciatura Apostólica para presentarles idéntico planteamiento, haciendo énfasis en la mediación para el diálogo plural y social, y no de cúpulas o cenáculos, y por supuesto, en el marco democrático-constitucional que nos da la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. A ellos les expresaremos de la misma manera, nuestro contundente rechazo a intervención y a la guerra, y abogaremos para que apoyen a nuestro pueblo en la alternativa de un referéndum y elecciones. También estaremos conversando con la Cruz Roja Internacional sobre el tema de la emergencia social, alimentaria y en salud, en cuanto a mecanismos de ayuda que no involucren a tropas militares o bajo los cuales pueda escudarse el intervencionismo. Insisto en esto para salirle al paso al intento de enlodarnos con la bola de nos estaríamos reuniendo con la embajada colombiana, dado que el gobierno del vecino país, está en el plan intervencionista hasta el cuello".

Gómez añade que, "para esta iniciativa pro referendo, es muy importante dirigirse próximamente al CNE actual, a pesar de que planteamos su renovación con pluralidad y participación social que lo haga más idóneo y confiable para llevar a cabo la consulta. Vamos a solicitarle que nos dé las planillas oficiales para recoger firmas de solicitud del referendo consultivo, en correspondencia con el derecho que nos asiste para poder recoger el 10 % de respaldo en firmas de los electores registrados". "Porque – enfatiza- lo más importante de esto es la participación y movilización social, y para eso llamamos muy especialmente a la clase trabajadora y a los sectores populares, campesinos, comunidades, profesionales, a los sectores medios y otros sectores sociales que viven de su trabajo".



