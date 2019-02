(VIDEO) Propuesta de referendo consultivo presentó la Plataforma en Defensa de la Constitución al diputado Juan Guaidó, y esperan hacerlo con Maduro

Caracas 5 de febrero de 2019.- Miembros de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución (PCDC), fueron recibidos en la mañana del martes, en su despacho de la Asamblea Nacional, por el presidente de esa institución parlamentaria, Juan Guaidó. El motivo de la visita fue la presentación y entrega de la propuesta generada por este grupo, dirigida a evitar la intervención y la guerra, optando por la consulta al pueblo soberano mediante un referendo consultivo vinculante, previsto en el Artículo 71 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esta propuesta es acompañada por el espacio recién creado en concurrencia de varias organizaciones políticas, sociales e individualidades, que se identifica como Plataforma por el Referendo Consultivo.

Con este propósito y para hacerse escuchar por las partes que se encuentran en contienda, fueron recibidos Edgardo Lander, Santiago Arconada, Héctor Navarro, Oly Millán, Gonzálo Gómez y Rodrígo Cabezas, Gustavo Márquez y Esteban Emilio Mosonyi, todos integrantes de la PCDC; donde Gustavo Márquez fue el vocero principal en esta ocasión.

Los visitantes aclararon en todo momento que acudían ante él como presidente del parlamento, y no por su condición de "presidente interino", auto juramentado el día 23 de Enero, frente a una gran manifestación en la ciudad de Caracas, concatenada con otras similares en distintas partes del país.

Especificaron que lo hacían movidos y movidas por la urgente necesidad de buscar todas las vías de solución a la gravísima situación por la que atraviesa hoy el país, a través del diálogo y de la negociación, y acompañadas siempre por la movilización democrática del pueblo, en función de exprese la soberanía popular.

La Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución plantea que, a partir de un "diálogo social" y en el marco constitucional, se hagan todos los esfuerzos para evitar una confrontación sangrienta, y que lo que se haga, tenga su basamento en la Constitución. Es ahí donde señalan que el Artículo 5 de la CRBV dice que "la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo" y que el Artículo 71 dispone que "las materias de especial trascendencia nacional podrán ser sometidas a referendo consultivo" y que esto puede hacerse "por iniciativa del Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros", "por acuerdo de la Asamblea nacional, aprobado por el voto de la mayoría" o "a solicitud de un número no menor del diez por ciento de los electores y electoras". Manifestaron su disposición de recoger ese 10 % de firmas como parte de la Plataforma por el Referendo Consultivo.

En la argumentación de la PCDC lo procedente no es que existan dos gobiernos paralelos y dos personas que se disputan el ejercicio de la presidencia, llevando a la fractura y enfrentamiento social en el país, al escenario de la guerra civil o de la invasión por otro país, dado el involucramiento de Estados Unidos y de los gobiernos de otras naciones que dicen no descartar la "opción" militar.

Héctor Navarro fue el encargado de ofrecer declaraciones a la prensa en la sede de la AN al salir de la reunión.

Luego de la realización de esta reunión y al comenzar a salir las primeras noticias con las declaraciones de prensa de Héctor Navarro en el Palacio Federal Legislativo, se desataron los calificativos en cuentas de redes sociales de afectos al gobierno de Nicolás Maduro, tachando de "traidores" a los miembros de la plataforma y a los ex ministros de Chávez que participan en la misma, a lo que uno de sus integrantes comentó:

Nosotros no fuimos a reconocer a Guaidó; fuimos a entregar una propuesta para la paz y para la consulta constitucional al pueblo venezolano, que también se la queremos entregar a Maduro. Diosdado Cabello se reunió clandestinamente con Guaidó y no por reunirse le llaman traidor, y Maduro ha venido repitiendo que quiere reunirse con Trump para conversar cara a cara y que está dispuesto a estrechar su mano y hablar de negocios. ¿Entonces, si nosotros le entregamos una propuesta de diálogo al Sr Guaidó, una propuesta constitucional de Referendo Consultivo, una propuesta que apunta a evitar la intervención y el enfrentamiento armado fratricida en el país, resulta que nosotros si somos traidores y los negociadores del gobierno no? ¿Cómo es eso? ¿El gobierno sí puede y los ciudadanos no podemos hablar con los contendores en conflicto para proponer una manera de canalizar las cosas? Sobre todo ante el fracaso de muchas de las conversaciones precedentes... ¿Y sí ahora nos reunimos con el gobierno de Maduro para plantearle la misma propuesta, también seremos condenados por sectores de la oposición? Estas son trabas de la polarización y de la intolerancia que deberemos superar.

El contenido de la carta entregada a la AN y a Guaidó es el siguiente:

Caracas 05 de febrero de 2019.

Diputado Juán Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y

demás miembros de la Junta Directiva.

Su despacho.

Por medio de la presente, quienes suscribimos, miembros de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución, queremos agradecer la importante invitación que nos hiciera llegar para dialogar el día de hoy acerca de la muy grave situación planteada en nuestro país y las posibles vías para lograr una solución verdadera, pacífica, democrática y constitucional que todo nuestro pueblo está esperando.

Queremos comunicarles, además, que esperamos recibir una invitación similar por parte del Presidente Nicolás Maduro Moros, la cual atenderemos, de producirse, con la misma diligencia que lo hacemos en la presente ocasión, ya que lo que nos motiva es poner los máximos esfuerzos a nuestro alcance para evitar una confrontación que podría tener como consecuencias muertes, destrucción e incluso disolución de la República, y para eso creemos que el único camino es el diálogo. Debemos agregar que consideramos que la denominada comunidad internacional, a los fines de preservar la paz, debe mantenerse en los límites del derecho internacional y el respeto a la soberanía de las naciones.

Hemos producido en fechas recientes un conjunto de documentos que anexamos, así como hemos participado en diversas iniciativas de venezolanos e instituciones que tienen el mismo fin.

Sin más a qué referirnos y agradeciendo de nuevo su invitación,

Santiago Arconada, Rodrigo Cabezas, Juan García, Gonzalo Gómez,

Edgardo Lander, Gustavo Márquez, Oly Millán, Héctor Navarro,

Ana Elisa Osorio, Esteban Emilio Mosonyi.

El grupo de la Plataforma en Defensa de la Constitución ofreció declaraciones especiales para Aporrea, luego del primer contacto de Navarro con la prensa al salir de la reunión.

