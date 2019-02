ÚNETE ante los acontecimientos que se han desarrollado en nuestro país a partir del 23 de enero 2019

4 de febrero de 2019.-La Central Sindical Unión Nacional de Trabajadores ÚNETE, afiliada a la Internacional Alternativa Democrática para Las Américas ADS, ante los acontecimientos que se han desarrollado en nuestro País a partir del 23 de enero del presente año, por medio de la presente fijamos nuestra posición ante Venezuela y el Mundo de la siguiente manera:

CONSIDERANDO. Que desde la ÚNETE junto a otras Centrales Sindicales afiliadas a la ADS ha dejado constancia desde el año 2008 de las flagrantes violaciones a nuestra Carta Magna y Convenios Internacionales de la OIT, violaciones que comenzaron desde la implantación de Leyes contrarias a la Constitución de 1999 durante el segundo periodo del fallecido expresidente Hugo Chávez, mediante el desconocimiento al Movimiento Sindical a través de decisiones unilaterales en lo que respecta la fijación del salario mínimo y hasta la creación de una Central Sindical Corporativista y Patronera pretendieron mantener controles de nuestros Sindicatos y Federaciones a través del Consejo Nacional Electoral en lo que respecta a sus elecciones internas violando la autonomía Sindical y Libertad Sindical.

CONSIDERANDO. Que Desde el arribo a la conducción del Ejecutivo nacional por parte del expresidente Nicolás Maduro, quien a través de unas elecciones en Abril de 2013, que hasta el día de hoy, no fueron transparentes y nunca fueron reconocidas por los factores democráticos que hacen vida en nuestro territorio nacional por cuanto no se permitió realizar auditoria al 100% de las urnas electorales; las violaciones a nuestra Carta Magna y Convenios Internacionales de la OIT se profundizaron aun mas, siendo el caso más grave la eliminación de las convenciones colectivas de los trabajadores de la sector público en contraposición con lo establecido en el Convenio 98 de la OIT, al igual con lo referido a la libertad y autonomía sindical eliminada por el Régimen Anterior y profundizada por la actual Dictadura.

CONSIDERANDO. Que en su momento desde la UNETE también denunciamos ante la OIT la manera como esta Dictadura acciona de forma directa con sus cuerpos parapoliciales secuestrando a dirigentes sindicales y llevándolos a tribunales militares irrespetando los convenios internacionales y nuestra carta magna en franca violación a nuestros derechos civiles, políticos y humanos motivos por lo que hoy quienes usurpan las funciones de Gobierno está siendo investigados por una comisión de encuesta de la OIT por violaciones a los convenios 22 (salario mínimo), 87 (libertad sindical) 98 (convenciones colectivas) y 144 (Tripartismo).

CONSIDERANDO. Que desde el pasado 10 de Enero de 2019 el expresidente Nicolás Maduro ejerce de manera ilegal e ilegitima la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, por cuanto las Elecciones realizadas el 20 de Mayo de 2018, no fueron transparentes, no se permitió la participación de los Partidos Políticos, no existió observación internacional de Gobiernos democráticos y no fueron avaladas por más del 80% de los electores quienes no participaron de esa contienda, además de haber sido convocadas por un Consejo Nacional Electoral con el periodo vencido, que obedeciendo la orden de una Asamblea Nacional Constituyente ilegitima convoco a esa falsa elección.

Motivo por el cual desde la UNETE y, en la búsqueda de restablecer el orden constitucional de manera, pacífica y democrática,

ACORDAMOS:

PRIMERO: Ratificar nuestro apoyo a la Asamblea Nacional como único poder electo por más de 14 millones de venezolanos y aplaudir la actitud y firmeza de su Presidente, al cumplir el mandato Constitucional de asumir con responsabilidad, dentro del marco constitucional, la Presidencia del Ejecutivo Nacional en calidad de encargado, desde la UNETE y de conformidad con los preceptos constitucionales reconocemos como Presidente de la República, en calidad de encargado, al Diputado Juan Gerardo Guaidó Márquez

SEGUNDO: Exhortamos a los miembros del Consejo de Ministros, Consejo Nacional Electoral (CNE), Consejo Moral Republicano y Tribunal Supremo de Justicia a deponer su actitud antidemocrática, que cesen la usurpación y coloquen sus cargos a la orden del Presidente Encargado y la Asamblea Nacional para lograr de manera pacífica el restablecimiento del orden constitucional.

TERCERO: Exhortamos a las Fuerzas Armadas Nacional, a las Fuerzas Policiales y a los órganos de seguridad del Estado a colaborar con el Presidente Encargado y la Asamblea Nacional en todo lo que se requiera para lograr de manera pacífica el restablecimiento del orden constitucional, no colocar las armas al servicio de grupos o ideologías, si no al servicio de la República y sus únicas instituciones legitimas y legales, ya los venezolanos y el Mundo reconocen como únicas instituciones legales y legitimas al Presidente Encargado y la Asamblea Nacional, faltan ustedes.

CUARTO: Exhortamos a todos los trabajadores y a todos los venezolanos en general a mantenernos firmes y activados en las calles y en los centros de trabajo ejerciendo nuestros derechos políticos, sociales y sindicales de manera pacífica, dando todo el apoyo y respaldo a la Asamblea Nacional y al Presidente Encargado del Ejecutivo Nacional, para lograr el pronto restablecimiento del orden constitucional.

QUINTO: Exhortamos con urgencia la ayuda humanitaria, que se tramite lo más urgente posible la entrada medicinas y alimentos para lograr parar la grave crisis que atraviesa nuestro país, que los Hospitales Públicos y las Clínicas Privadas se unan en un solo sistema para atender de manera urgente a toda la población urgida de atención medica. De igual manera exhortamos la prioridad en la solución de la grave crisis que atraviesan nuestros ciudadanos en lo que respecta a los servicios de Agua Potable, Electricidad, Aseo Urbano, Fumigaciones entre otros.

Caracas 04 de Febrero de 2019