Maduro: Venezuela nunca tuvo una agresión tan grande como la que ejecuta EEUU en estos momentos

Caracas, 04 de Febrero - El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, recalcó este lunes que el país nunca ha tenido una agresión con tal magnitud como la que se desarrolla en estos momentos desde el gobierno de los Estados Unidos (EEUU).

"No ha habido en la historia de 200 años, una agresión del tamaño de la que en este momentos es víctima el pueblo venezolano por parte del imperialismo norteamericano y los gobiernos satélites de Europa y América latina. No ha habido un proceso de agresiones continúas, de amenazas, de las características de la que estamos viendo. Es una prueba para nuestro pueblo, es una prueba diaria. La guerra psicológica que hemos visto en los últimos días es anormal", expresó el jefe de Estado en declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión.

Desde la sede de la Cancillería de Venezuela en Caracas, durante un acto con los más de 160 intelectuales nacionales e internacionales; el Mandatario Nacional recalcó que en estos momentos, Venezuela está luchando por la estabilidad y la paz de la República.

"Venezuela está en estos momentos desarrollando una batalla por su propia existencia. Estamos dando la batalla por la propia existencia de nuestro país como República, como nación, como nación independencia. Nunca antes en 200 años republicana, como República, Venezuela había sido sometida a un proceso de amenazas de presiones, de agresiones como la que hoy estamos viviendo", recalcó el mandatario venezolano.

En este sentido, recordó las luchas realizadas por los libertadores, encabezada por Simón Bolívar, por lograr la independencia de las naciones que conforman, actualmente, el continente, y que en estos momentos se encuentran aliados con el gobierno de los EEUU.

"Los ejércitos que se forjaron en la guerra más cruel que se conoció en territorio venezolano, luego tomaron camino hacia el sur, nos tocó enfrentar el poder del imperio español, que no era poco. Ese poder esta cimentado en 300 años de dominio ideológico, de esclavismo. Tuvimos amigos en el mundo, pocos. Quienes gobernaban ya EEUU se negaron en apoyar la independencia de los americanos del sur y más que se negaron, cooperaron con armas y dinero, con las tropas del imperio español para que mantuvieran su dominación sobre tierra americana", indicó.

"Nuestra independencia no nos la regaló nadie, no nos la decretó nadie, nuestra independencia no las ganamos a pulso, con el esfuerzo de miles de hombres, de mujeres, de indios, de zambos, de esclavos", agregó.

Al respecto, denunció la campaña mediática emprendida por la derecha internacional para desconocer las fuerzas patriotas que apoyan y respaldan la Revolución Bolivariana.

"Estamos preparados para dar la batalla y salir victoriosos por encima de los riesgos. No hay mejor forma para un revolucionario que conmemorar las fechas históricas que marcan los procesos históricos de revolución que andar en batalla permanente", recalcó.

Ante esta situación, puntualizó que en Venezuela no habrá ninguna intervención militar de cualquier país extranjero, a pesar de los intentos de la derecha venezolana de entregar el país.

"Aquí en Venezuela no va a entrar nadie, ni un soldado invasor, venga de donde venga, así se los aseguro como comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que soy como si este país no tuviera quien lo ame, quien lo defienda", enfatizó.