(VIDEO) Juan Barreto: La reestructuración del CNE es fundamental para la realización del Referéndum Consultivo

Lunes, 04 de febrero de 2019.- Juan Barreto, ex-alcalde de de Caracas y líder de Redes, declaró a los medios luego de efectuada la rueda de prensa del viernes primero de febrero, donde se lanzó la Plataforma para evitar la Guerra y por el Referéndum Consultivo.



Señaló Barreto que lo primero que hay que tener es consciencia pública, consciencia ciudadana, que al único que le conviene una guerra es a las potencias y a las trasnacionales.



A los pueblos la guerra no les conviene, la guerra significa muerte, hambre y horror.



Nosotros creemos que debe crearse una voluntad nacional que empuje hacia un referéndum...esa ruta la empezamos a construir con carácter de urgencia a partir del día de hoy.



Nosotros pensamos que en un lapso corto, se puede llevar a cabo esto, si el gobierno toma consciencia.



Debe consultarse al pueblo, el pueblo no puede ser el mirón de palo que está observando como las élites se disputan el poder, la riqueza y las relaciones y el pueblo siempre al margen.



Nosotros creemos que un pronunciamiento del pueblo en el sentido de solicitar la paz, una vía pacífica y unas elecciones pondría contra la pared a los guerreristas y yo creo que en el plazo de unos seis meses, un año, nosotros estaríamos cambiando de circunstancias y creando las condiciones para la estabilización política y la reinstitunalización democrática del país.



Debemos forzar una negociación puntual en el sentido de la transformación del Consejo Nacional Electoral.



El Referéndum se puede organizar en treinta días, el pueblo tendría que escoger con una pregunta sencilla como la que formuló Santiago Arconada: ¿Está usted de acuerdo con ir a elecciones generales para la renovación de todos los poderes?



Todo el pueblo venezolano, de manera dicotómica escogerá por el si o escogerá por el no.



Si se llega a un acuerdo, en un mes sobre el Consejo Electoral, si el Consejo Electoral llama en treinta días a un Referéndum y si después estamos hablando de noventa días para que haya algo de campaña electoral, estamos hablando de en seis meses estamos resolviendo la crisis y estamos construyendo un nuevo país.



Nosotros creemos que con la intervención internacional se podrían establecer, si se abre de verdad la ruta de negociación y de diálogo, se puede establecer un camino para la ayuda humanitaria a través de los organismos internacionales de la comunidad internacional acreditada, como Unicef, Naciones Unidas, la FAO y otros organismos.



Yo le veo posibilidad (al Referéndum Revocatorio) si logramos construir el músculo, la voluntad política y avanzar en este sentido, la otra posibilidad es la guerra, la otra posibilidad es que un bando se imponga sobre el otro.



Los dos bandos están llamando a la guerra, nos parece una gran irresponsabilidad, nosotros estamos llamando a la sensatez y a la consulta del pueblo.