(VIDEOS) Simpatizantes de Maduro y opositores tomaron las calles en otra jornada de medición de fuerzas

2 de febrero de 2019.- Simpatizantes y opositores al Presidente Nicolás Maduro, tomaron las calles hoy en medio de las recientes tensiones generadas por la auto-proclamación del diputado Juan Guaidó como "Presidente Interino" de la República y su posterior reconocimiento por parte de decenas de gobiernos extranjeros.

Simpatizantes de Maduro, se concentraron en la Avenida Bolívar de Caracas, en celebración de los 20 años de la juramentación del comandante Hugo Chávez como presidente.

La concentración contó con la presencia de miles de integrantes de la Milicia Nacional Bolivariana, integrantes de los CLAPs y de los Consejos Comunales.

El presidente Maduro, al dirigirse a la audiencia, anunció que ha ordenado a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) a incorporar entre 20.000 y 30.000 milicianos "como guardias nacionales activos". Esto en respuesta a los crecientes rumores de una posible intervención militar por parte del régimen estadounidense de Donald Trump.

Maduro convocó a los milicianos a participar en ejercicios militares que se llevarán a cabo desde este 10 de febrero.

El presidente se mostró dispuesto a adelantar las elecciones para la Asamblea Nacional, actualmente de mayoría opositora y liderada por Juan Guaidó.

"¿Quieren que adelantemos las elecciones parlamentarias? Pues vamos a hacer las elecciones parlamentarias... Y si es de hacerlo de manera consensuada, si es de sentarnos a dialogar con la oposición, pues lo haremos", dijo.

Por su parte, la oposición, en respaldo a Juan Guaidó, realizó movilizaciones en varias ciudades del país.

En Caracas, se concentraron en el afluente sector de Las Mercedes. El acto se inició con el entusiasmo generado por el anuncio del general de división de la Aviación Francisco Yánez, quien desconoció a Maduro como presidente a través de un video difundido en Twitter.

La marcha contó con la presencia del ex-gobernador Henrique Capriles, quien afirmó que "Guaidó ha logrado una unidad y eso es muy importante" y de María Corina Machado.

Al final de la marcha, Guaidó hizo un llamado a la Fuerza Armada venezolana a que se pronuncie contra Nicolás Maduro y se sume "al rescate de la democracia en Venezuela".

EL auto-proclamado presidente aseguró que "el 90% de los venezolanos no le teme a una guerra civil porque quieren cambios".

Guaidó también anunció que el domingo estaría anunciando cuándo recibiría la ayuda humanitaria "para atender en la primera etapa a los más vulnerables" y exigió a las fuerzas armadas que permitan la apertura del corredor humanitario".

Guaidó informó que la "ayuda humanitaria" llegará a centros de acopio en Cúcuta (Colombia), Brasil y en una isla del Caribe.

En Aragua, un Teniente Coronel retirado de las Fuerzas Armadas (FAN) de nombre Andrés Eloy Volcán, reconoció a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, en medio de consignas contra Maduro.

Manifestantes en ciudades como Acarigua-Araure, Altagracia de Orituco, Barquisimeto, Barcelona (Anzoátegui), Cumaná, Maracay, Mérida, Tucupita, Valencia y otras, también tomaron las calles para manifestar contra Maduro.

Video de la concentración a favor de Maduro:

You won't see this on CNN, but this is #Caracas today: thousands marching in support of the democratically elected gvt of @NicolasMaduro pic.twitter.com/KYbMa7dJNR