(VIDEO) Gonzalo Gómez: “…Estamos frente al riesgo de que produzcan muertes de miles de venezolanos. ¿Es eso lo que quieren Guaidó y Maduro?"

En la rueda de prensa ofrecida el 1º de marzo para el lanzamiento de la "Plataforma para Evitar la Guerra y Por el Referendo Consultivo", se produjeron varias intervenciones para responder las preguntas de la prensa. Una de ellas fue la de Gonzalo Gómez, de Marea Socialista, y también miembro de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución, de cuyas palabras extraemos este fragmento: "…Estamos frente al riesgo de que produzcan muertes de miles y miles de venezolanos, y terminar de destruir la infraestructura de nuestra nación, con consecuencias mucho más penosas que las que hemos sufrido durante estos últimos años de Nicolás Maduro. ¿Es eso lo que quiere Guaidó y es eso lo que quiere Maduro? ¿Que entremos en esa confrontación y que entonces vayamos a esa guerra con la intervención norteamericana? ¿O van a estar dispuestos a que se apele al pueblo, de una manera constitucional, de una manera que impida el desarrollo de esa guerra? Porque en última instancia somos nosotros los que temenos la palabra y nadie nos ha preguntado qué es lo que queremos hacer. Por eso planteamos el referendo consultivo para relegitimar todos los poderes y para ir a lecciones, pero no imponiéndose un gobierno sobre el otro, porque el costo de eso… ¿Quién lo quiere pagar? El costo de los bombardeos, que ya se anuncian, el costo de los misiles… el costo de la destrucción de barriadas… ¿Queremos un nuevo Chorrillo, en el 23 de Enero, por ejemplo? ¿El exterminio? Ese costo a quién beneficia, señores, les preguntamos. El pueblo venezolano es el que tiene que decider, no los que se autonombran y no los que se quieren atornillar en el poder, a toda costa. Entoces, pueblo venezolano, aquí les estamos llamando. Les estamos llamando a que nos activemos como Soberano…".

Video completo en proceso...