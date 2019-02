Ministro Quevedo: Citgo no se vende, Citgo se defiende

Citgo no se vende, Citgo se defiende Credito: SALA DE PRENSA PDVSA

El también presidente de PDVSA anunció el respaldo dado por el secretario general de la OPEP, Mohammad Barkindo, a Venezuela

Caracas, 31 de enero de 2019.- "Desde Miraflores le decimos al mundo: Citgo no se vende, Citgo se defiende. Nuestros recursos naturales, o son de los venezolanos y las venezolanas, o no son de nadie más. Son de nosotros, eso no nos lo regaló nadie. Nuestros libertadores y nuestros indígenas derramaron su sangre en esta tierra para que fuera nuestra, para que nosotros la defendiéramos y podamos decir ¡Somos la República Bolivariana de Venezuela!".

Con estas contundentes palabras abrió el ministro del Poder Popular de Petróleo (MinPetróleo) y presidente de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), Manuel Quevedo, su intervención frente a la marcha en defensa de la industria petrolera, hoy amenazada por las fuerzas imperiales que pretenden imponer sanciones dirigidas a apoderarse, en primera instancia, de las instalaciones de Citgo, presentes en Estados Unidos pero pertenecientes a Venezuela.

Durante su intervención, el titular de la cartera energética aseguró que "siempre hemos tenido las mejores relaciones comerciales con empresas norteamericanas, y nuestro petróleo ha motorizado a esa nación, pero en condiciones justas. Ahora quieren aprovecharse de este momento para apropiarse de nuestros recursos".

En tal sentido, el máximo representante petrolero advirtió que la primera industria y el pueblo entero permanecerán en la calle, demostrando que el país y PDVSA no están en venta.

"¿Qué se imaginaba la derecha? ¿Qué podían gobernar a este pueblo indómito? ¿Qué podían someter a este pueblo? ¿Qué le van a entregar PDVSA a las empresas gringas, y que nosotros los vamos a esperar en la puerta, con las llaves de las oficinas? No saben lo que nos dejó Chávez: dignidad, un pueblo despierto y con mucha conciencia", expresó.

Asimismo, el Presidente de PDVSA aclaró que si la administración Trump desea el petróleo venezolano, lo tendrá, pero cancelándolo en efectivo. "Es una orden girada estrictamente por nuestro presidente Nicolás Maduro: barco que zarpe con petróleo, barco que debe ser cancelado de una vez. ¿Quieren nuestro petróleo? Entonces que lo paguen, porque esos recursos son del pueblo".

El ministro Quevedo aprovechó la oportunidad para hacer público el saludo brindado por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en la voz de su secretario general, Mohammad Barkindo. "Y no podía ser de otra manera, toda vez que tantos países petroleros, miembros y no integrantes de la OPEP, conocen de las acciones depredadoras del imperio, que sólo busca adueñarse de los recursos ajenos".

Clase trabajadora se mantiene activa

Durante el encuentro de la clase obrera petrolera, petroquímica y gasífera, Nemrod Contreras, vicepresidente de Gas, aseguró que hoy se trata de un día emblemático para los trabajadores petroleros, quienes dieron una muestra contundente de apoyo al presidente constitucional, Nicolás Maduro. "Estamos demostrando además que Venezuela defiende en la calle sus activos petroleros; Citgo es de Venezuela, no permitiremos que un gobierno extranjero intente apoderarse de lo que pertenece a todo el pueblo de Venezuela", dijo.

La directora externa de PDVSA, Yurbis Gómez, destacó el llamado al diálogo realizado por el Primer Mandatario Nacional para que los venezolanos puedan resolver sus problemas sin intervención alguna. "No aceptaremos que ninguna potencia venga a Venezuela a decirnos cómo debe ser nuestra geopolítica, pues para eso somos un pueblo formado en gallardía, que está en la calle. Los trabajadores petroleros luchamos día a día por defender esta primera industria, pues sabemos que desde la renta petrolera podemos fortalecer el tejido industrial y productivo de nuestra Nación".

Por su parte, las integrantes de Petromujeres dijeron: "aquí estamos presentes. Hoy la mujer venezolana se encuentra al frente en la defensa de la Patria; las mujeres estamos dando un aporte a la Patria con nuestra profesión, nuestro esfuerzo, nuestro trabajo diario", manifestó la trabajadora Rosana Sánchez.

Roberto Espinoza, trabajador de PDV Caribe recordó el papel que ha ocupado la fuerza laboral petrolera en la historia. "Ya hemos vivido situaciones de gran dificultad, como el sabotaje petrolero, que nos han puesto a prueba, y donde hemos vencido. Sabemos que estamos bajo amenaza imperial, pero aquí está el pueblo, y clase trabajadora petrolera".

Martín González, trabajador de la planta de distribución Catia La Mar, destacó que "estar acá es defender la Patria. Debemos permanecer unidos, pues habitamos el mismo país que hoy está bajo amenaza imperial. Un mensaje a los yanquis: no se equivoquen que Venezuela no está sola. Su población está presta a jugarse la vida si es necesario por salvaguardar a la Nación".