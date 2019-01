Adolescentes detenidos por disturbios violentos en Yaracuy son entregados a sus padres

Presidenta del Circuito Judicial Penal, Darcy Lorena Sánchez

31 de enero de 2019.- Luego de hacer una revisión en los casos de 19 adolescentes, quienes fueron detenidos por su participación en los hechos de violencia ocurridos el pasado miércoles 23 de enero en Yaracuy, se determinó que este jueves 31 de enero quedarán libres durante un acto especial que se realizará en conjunto con la Escuela para Padres de esta entidad en la sede del Circuito Judicial Penal.



El anuncio fue hecho en rueda de prensa por la jueza rectora del estado Yaracuy y presidenta del Circuito Judicial Penal, Darcy Lorena Sánchez, quien indicó que "estos jóvenes serán entregados a sus padres y representantes; sin embargo, previo a ello se hará un acto de profunda reflexión tanto para los adolescentes como para los padres".



Sánchez manifestó que "la revisión de estas causas están sobre una base jurídica, es decir, sobre convenios y acuerdos de que las luchas son de los adultos siempre desde la academia, el debate, no de la violencia, y no son de los adolescentes. No se llegó a un acuerdo con el Foro Penal, en virtud que con los abogados que representan esa institución no han tenido ningún tipo de contacto".



Agregó que "la abogada Ediluh Guédez, fue destituida como jueza del tribunal 2 de Control, producto de sus actos de irresponsabilidad y falsedad al señalar a la Juez rectora de coaccionarla en sus actuaciones para con los adolescentes detenidos. Nosotros como jueces tomamos un juramente sobre la base del Código de Ética del Juez, sin embargo, la abogada Guédez evidentemente decidió apartarse del marco jurídico para inmiscuirse en el político, pues en un video que circuló por las redes sociales reconoce unos poderes que no están legitimados a la luz del artículo 5 de la Constitución y, por el contrario, propicia el odio contra mi persona y la del gobernador, al señalarnos en hechos completamente falsos".



Detalló que "Guédez abandonó su guardia el pasado sábado 26 de enero argumentando que se encontraba indispuesta de salud, más nunca se incorporó a su puesto de trabajo. Ese acto de irresponsabilidad y de cobardía tiene sin duda una postura política.



"Tengo claridad en lo que establece la Ley, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es decir, que los poderes públicos son independientes. Hago un llamado a la colectividad yaracuyana para que confíe en la justicia, en sus instituciones y en el poder judicial de esta entidad, pues en los próximos días de investigaciones se estará depurando y realizando las respectivas acciones judiciales inherentes a los lapsos procesales que para los adultos detenidos corresponde a 45 días, tal como lo establece el Código Orgánico Procesal Penal".



La fuente original de este documento es:

Agencia Venezolana de Noticias (AVN) (http://www.avn.info.ve)