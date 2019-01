Liga Unitaria Chavista Socialista llama a estar alertas: "nos quieren arrebatar la patria"

31 de enero de 2019.- El colectivo revolucionario Liga Unitaria Chavista Socialista (LUCHAS), en consulta urgente de su Secretariado Nacional emitió una declaración donde plantea una serie de elementos sobre la situación que confrontamos en este momento.

Entre las cuales destacan:

1. Ratifican a la comunidad internacional y muy especialmente a los hermanos y hermanas revolucionarios de todo el mundo, que en Venezuela existe constitucional y democráticamente un solo presidente: NICOLAS MADURO MOROS;

2. La autoproclamación del señor Juan Guaidó como supuesto presidente sustituto, es parte de una escalada de desestabilización impulsada desde Washington que busca deponer por cualquier vía ilegal, la presidencia legítima de Nicolás Maduro. La decisión de la Asamblea Nacional, la que sigue presidiendo Guaidó, coloca a Venezuela a la puerta de una desobediencia o guerra civil, golpe de Estado, pretendiendo debilitar la resistencia nacional e iniciar a continuación una invasión norteamericana;

3. Los Estados Unidos de Norteamérica, otrora imperio hegemónico mundial, todavía sigue considerándose amo del mundo y trata a Latinoamérica y el Caribe como su patio trasero. Con ese criterio, arrecia su bloqueo económico contra Venezuela. Ahora, han llegado al extremo de congelarle $ 7 mil millones de los activos de PDVSA. También ha intervenido los recursos económicos de la empresa petrolera venezolana instalada en los EE UU, CITGO, pretendiendo poner a disposición del usurpador Guaidó esos recursos del legítimo gobierno de Venezuela. Y ya antes, Inglaterra no ha querido dejar sacar $1.200 millones en Oro, pertenecientes a nuestra Nación. Estos exabruptos imperialistas buscan aún más asfixiar económicamente a tod@s l@s venezolan@s, como ya desde mucho tiempo, lo ha venido haciendo con el bloqueo y la guerra económica;

4. Llamamos a los trabajadores y al pueblo de Venezuela y de todos los países del mundo a organizar la resistencia contra las pretensiones imperialistas de querernos arrebatar nuestra Patria. Hay que impedir las acciones guerreristas y cobardes de la Casa Blanca. Buscan hacer de Venezuela la nueva Irak, Libia. Si Donald Trump se atreve a invadirnos y pisar el suelo de Bolívar y Chávez, sus tropas morderán el polvo de la derrota.

5. Inscribir a Venezuela de ser parte de una guerra geopolítica internacional como ocurre en Siria es criminal. Nuestras riquezas naturales, no pueden terminar siendo negociadas en un cuarto oscuro. Si la burguesía rusa y la burocracia capitalista china quieren ayudarnos que lo hagan solidariamente, facilitándonos alimentos, medicinas, materias primas y maquinarias. Saquen sus ansias de negocios neocoloniales de nuestra patria y borren la deuda externa que han generado para arrodillarnos. Somos antiimperialistas revolucionarios, sabemos que cuándo la burguesía se acerca es para clavar sus colmillos con negociaciones y dominación. Ni gringos, ni rusos, ni chinos, ni turcos, Venezuela soberana, autónoma e independiente;

6. Una salida negociada al actual conflicto de agresión contra Venezuela debe hacerse con la amplia participación democrática del pueblo y no puede ser el resultado de reuniones ni en "Los Naranjos" ni en la Orchila. Debe mantenerse informado transparentemente al pueblo de manera permanente y que sea el pueblo quien decida;

7. Desde LUCHAS hemos criticado públicamente la política errática y de conciliación de clases auspiciada en los últimos meses por la dirección del PSUV en el gobierno. Advertimos desde hace meses, que esto no evitaría lo que está ocurriendo. Lo que está en juego no es solo las riquezas venezolanas sino aplastar y borrar del mapa la experiencia antiimperialista de la revolución Bolivariana. Lo que está en riesgo es si los sectores retrógrados y fascistas de América Latina siguen avanzando como en Brasil, Argentina, Colombia y Perú o hacemos revivir la esperanza de unidad y soberanía en Nuestra América.;

Solicitamos al gobierno nacional hablarle claro al país sobre las implicaciones del bloqueo económico en materia de abastecimiento alimentario y de medicinas. Las causas principales del descontento de una inmensa porción de la población, además de la corrupción e inseguridad personal, es la incesante hiperinflación. Por más aumento salarial que decreten, este alcanza cada vez menos para adquirir los bienes y servicios necesarios para vivir dignamente. Desespera y desmoraliza enormemente, ver lo poco que hace el gobierno para capturar y castigar implacablemente a las mafias de los especuladores con los precios de las mercancías, entre estas, el del cambio de nuestra moneda por monedas como el dólar o Euro. Esas son las razones fundamentales de los altos precios. ¿Dónde está el Estado Comunal? ¿Para qué sirve la consigna de "Comunas o nada"? ¡Basta de Indolencia y Corrupción! ¡Control popular del abastecimiento y resistencia antiimperialista!;

9. Presidente Maduro, ordene a su gabinete que despache cada ministro en una ciudad diferente del país, habilitando su oficina en una comunidad o barrio, rompiendo con la lógica burocrática de oficinas alejadas del pueblo para intentar recuperar de manera rápida la conexión extraviada con lo que pasa en las comunidades. Es más, somos de la opinión de que debería imperar en cada ministerio, no la autoridad única de un solo ministro, sino de un Consejo Ministerial integrada por 3 o 5 personas, todos con categoría de ministros y con conocimiento comprobados de las funciones que ocupa ese ministerio, en vez de un ministro con 2 y 4 viceministros en donde se diluyen las propuestas y coordinaciones de equipos, perdiéndose también la centralización y el seguimiento de los problemas a resolver;

10. Nuestra única salida es resistir confiando en los poderes creadores del pueblo, en la inteligencia y sabiduría colectiva de nuestra clase trabajadora y demás sectores populares, junto a las Fuerzas Armadas Bolivarianas. Aprendamos de la experiencia de Vietnam de Ho Chi Min y no de la tragedia de cruce de intereses de Rusia, EEUU, China y La UE que vive actualmente Siria. Resistencia y guerra popular prolongada con nuestro pueblo NO con las burguesías rusas, chinas y turcas; URGENTE distribuir en 11000 territorios a igual número de oficiales y sub oficiales de nuestras FANB, para que vivan junto a las comunidades, la organización de la resistencia antiimperialista. En los cuarteles solo el personal operativo y de combate necesario. No aceptaremos milicias populares con los oficiales en los cuarteles. A concretar la alianza cívico militar desde los espacios comunitarios. En ese entorno, exhortamos a los trabajadores y al Pueblo a integrar voluntariamente, esas "50 mil Unidades Populares de Defensa en todos los barrios, ciudades y en cada rincón del País (entidades de trabajo y estudio), para que respalden y fortalezcan la Defensa Integral de la Patria", que el presidente Maduro ha pedido conformar. !La Patria no se vende, la Patria se defiende y no podemos permitir que nos las arrebaten!

Finalmente hicieron un llamado a los miembros de la organización "En LUCHAS" y a todos sus amigos a la movilización permanente. "Estamos iniciando los preparativos para realizar una reunión nacional de emergencia que nos permita coordinar las acciones".