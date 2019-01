Represadas por Hidrocapital solicitudes de Factibilidad de Servicio de Agua potable

Será que hay saboteadores dentro de Hidrocapital Credito: AVN

HIDROCAPITAL mantiene represadas o paralizadas desde hace varios meses (algunas llegan a casi un año) las solicitudes de “FACTIBILIDAD DE SERVICIO DE AGUA POTABLE” Credito: Hidrocapital

Jueves, 31 de enero de 2019.- A través de diversos usuarios se nos ha informado que la empresa hidrológica HIDROCAPITAL mantiene represadas o paralizadas desde hace varios meses (algunas llegan a casi un año) las solicitudes de “FACTIBILIDAD DE SERVICIO DE AGUA POTABLE”



Éste documento es exigido por las respectivas Ingenierías Municipales de las Alcaldías del Área Metropolitana de Caracas con el objetivo de poder tramitar ante las mismas el permiso denominado “INICIO DE OBRA”, sin el cual no se puede dar comienzo a la construcción de una nueva edificación.



Con lo que el desarrollo de estas nuevas obras tan escasaz últimamente se contribuiría a dinamizar nuestra afectada economía, estas obras están pues paralizadas, prácticamente sin justificación.



No sabemos o no entendemos las razones por las cuales la empresa hidrológica HIDROCAPITAL mantiene esta actitud, si se quiere de saboteo, con las personas naturales y/o jurídicas que tienen la intención y el deseo de invertir en nuevas construcciones, pagar los impuestos respectivos al fisco y a su vez crear nuevos empleos.





Atención, Atención.......Tiene la palabra la Ingeniero Yolanda Pérez Abreu, Directora Presidenta de la empresa hidrológica HIDROCAPITAL.