(VIDEO) Ni con Maduro ni con Guaidó, estamos con los trabajadores, expresaron sindicalistas de la ITV

Miércoles, 30 de enero de 2019.- Ni con Maduro, ni con Guaidó, estamos con los Trabajadores mencionaron el martes 29 de enero, algunos miembros de la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela que nos convocaron para hacer esta declaración en un momento de suma importancia para la vida de la República.



En primer lugar tomó la palabra Gustavo Martínez Rubio de Marea Socialista: ni con Maduro, ni con Guaidó, nosotros tenemos vela en ese entierro.

La Intersectorial de Trabajadores, luego de esta situación que se dió con la aparición de Juan Guaidó, no puede andar con ambigüedades, ni puede andar con abstracciones ante un panorama tan complicado y donde nosotros los trabajadores debemos seguir apostando por, en conjunto, con nuestros hermanos de clase y ante que entendemos claramente que no hay salida milagrosa ante esta difícil situación.

Tenemos que seguir convocando a los trabajadores para poder convertir todas las luchas en una sola, seguir y ser capaces nosotros incluso de levantar un programa de emergencia ante todo este panorama tan complicado.



Ni con Maduro ni con Guaidó, nosotros los trabajadores tenemos ninguna alternativa.



Con Maduro no podemos seguir y a Guaidó nadie lo eligió.

Ángel Arias, militante de la Liga de Trabajadores por el Socialismo: estamos ahorita en presencia de un nuevo intento del imperialismo estadounidense de aprovechar el hartazgo popular con esta situación económica y con este gobierno para avanzar en sus planes de injerencia imperialista.



Si la soberanía popular no queda en Miraflores, mucho menos queda en la Casa Blanca.



La decisión de que Juan Guaidó se juramentara como presidente de Venezuela se tomó en las oficinas del gobierno de los Estados Unidos.



La Intersectorial debe pronunciarse claramente contra este intento de injerencia imperialista manteniendo, por supuesto, su total autonomía e independencia frente el gobierno de Maduro.



La intersectorial debe rechazar que nuestro descontento sea utilizado de manera hipócrita y cínica como simple base de maniobra para intereses ajenos a los intereses de la clase trabajadora, mucho mas de la mano del imperialismo norteamericano.



Hay una crisis brutal en Venezuela, continúa el desastre que este gobierno viene causando en la vida cotidiana de millones de personas, mencionó por su parte Miguel Ángel Hernández del PSL y la corriente sindical Secura, decimos con el pueblo estamos en el reclamo de que se vaya el gobierno hambreador y de falso socialismo de Nicolás Maduro.



Hay un intento del imperialismo junto a la Asamblea Nacional y los partidos patronales que en ella hacen vida de dar un golpe de estado.



Guaidó es parte de un operativo imperialista para derrocar mediante un golpe de estado al gobierno de Nicolás Maduro.



El único que tiene el derecho de sacar a este gobierno hambreador es el pueblo movilizado en las calles de las ciudades y pueblos de Venezuela.



Rechazamos la injerencia imperialista.



Le planteamos a la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela que es necesario que se pronuncie en el sentido de convocar a un plenario o encuentro sindical independiente, autónomo, para generar una alternativa política y sindical autónoma de los trabajadores y del pueblo venezolano, distinta a Guaidó a los militares o al imperialismo.



Una alternativa frente al gobierno hambreador que aplica un programa de ajuste brutal contra el pueblo venezolano.



Rechazamos a Maduro y decimos que es posible también rechazar la injerencia imperialista.

Cerró las participaciones Tony Navas de Sintrasalud Distrito Capital: nosotros nos oponemos a la grosera intervención norteamericana en nuestro país y también de factores regionales como el llamado grupo de Lima.



Rechazamos de forma contundente la autoproclamación de Juan Guaidó porque consideramos que es parte de toda una estrategia intervencionista.



Esto no implica que le firmemos un cheque (en blanco) a Nicolás Maduro...este gobierno es responsable tanto de la acción injerencista como del propio padecimiento que tiene el pueblo venezolano.



Creemos que la gran crisis que estamos padeciendo los venezolanos, en términos económicos, socioeconómicos y la crisis de gobernabilidad, quien tiene la posibilidad de encararla y también de darle otros derroteros a favor de nuestros intereses, de los intereses del pueblo venezolano y de los trabajadores, somos nosotros los trabajadores y el pueblo venezolano.



Llamamos a los compañeros que forman parte de la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela y del pueblo venezolano a no perder la calle, a seguir movilizados en la calle y a asumir una posición protagónica y a no ser vagón de cola de ninguno de estos dos intereses que están disputándose el poder y están disputándose la renta para luego dejarnos a nosotros con una estela de muertos y el territorio de nosotros saqueado.