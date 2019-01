(VIDEO) La Patria se defiende dice José Nicolás Pereira Rodríguez de los Círculos Bolivarianos de Venezuela

Caracas, 29 de enero de 2019.- Desde la plaza Bolívar de Caracas, el lunes 28 de enero, con José Nicolás Pereira Rodríguez de los Círculos Bolivarianos de Venezuela, pertenece a su Consejo Nacional de Coordinación y luego de un saludo revolucionario a toda Venezuela informó que sostuvieron una reunión el sábado 26 en el Secretariado Nacional donde inicialmente expresaron a la opinión pública que la Patria se defiende.



La Patria ante las amenazas externas no se pone en duda ni se pone en juego.



Hemos estado deliberando sobre esta acción llevada a cabo por los enemigos de la patria, asociados con los intereses del estado imperial norteamericano, para pasar de la fase del ataque en colmena, que se venía desarrollando por la vía económica y mediática al país, a través de la famosa guerra económica pasaron a otra fase, que es la fase de intervención directa.



Con respecto a la autoproclamación de Guaidó como Presidente de la República, señaló Pereira: nosotros sabemos que todo eso forma parte de una justificación que los sectores imperialistas necesitan y requieren para justificar una intervención directa.



No se debe asumir una postura de alineamiento antipatriótico, apátrida, de promover invasiones que vengan a dirimir nuestras contradicciones y nuestros problemas.



Es necesario que nosotros entendamos que por la vía de la violencia y del enfrentamiento entre hermanos, acá en el país, no vamos a resolver nada.



El imperialismo lo que está planteando, es precisamente, que nosotros pues, generemos confrontaciones, que haya un enfrentamiento interno para de ese enfrentamiento salga la justificación para una intervención directa que es lo que ellos quieren.



El llamado es aunar esfuerzos alrededor del Presidente ante el llamado a la paz.



En el Consejo de las Naciones Unidas se acaba de tomar una decisión mayoritaria en contra de las acciones que han pretendido los norteamericanos, de llevarlas a ese escenario, en función de justificar esa intervención.



El mundo en estos momentos ha venido asumiendo una postura de gallardía para impedir que estas acciones felonas y estas acciones criminales que nos llevarían a estelas de muerte y a situaciones de terror para nuestra patria.



El mundo, en estos momentos, ha venido definiendo, ha venido enarbolando una bandera de que no es precisamente por la vía de la intervención como se va a resolver los problemas en Venezuela.