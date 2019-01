Trabajadores de Interior y Justicia rechazan agresión imperialista y ratifican respaldo al presidente Maduro

Directivos de SINTRASDE

29 de enero de 2019.- El Sindicato Nacional de Trabajadores al Servicio del Estado SINTRASDE, organización gremial que hace vida en el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores Justicia y Paz, Ministerio del Poder Popular de Agricultura y Tierras, Ministerio del Poder Popular de Producción y Comercio, en reunión extraordinaria fijó su posición sobre la situación del país y frente a la descarada agresión del imperialismo norteamericano contra la revolución Bolivariana y su legítimo presidente Nicolás Maduro.



Manifestaron que "los trabajadores junto al Pueblo queremos dejar claro que no reconocemos otro presidente de la República que al obrero Nicolás Maduro, electo en un proceso electoral perfectamente licito y apegado a nuestro ordenamiento jurídico el pasado 20 de mayo del año 2017, con un sesenta y siete por ciento de los votos válidos, lo que implica una amplia legitimidad otorgada por la mayoría del pueblo. Dicho evento no está sujeto al reconocimiento de ninguna potencia extranjera ni organismo multilateral es una decisión soberana y autónoma de la República Bolivariana de Venezuela".



Igualmente rechazaron y negaron toda legitimidad y autoridad del "ciudadano autoproclamado", y respaldado por el presidente de los Estados Unidos y otros gobiernos serviles. "Si estos gobiernos injerencistas necesitan un títere político que por favor lo autoproclamen en sus países no en Venezuela".



"Este hecho representa una agresión criminal fragante de Trump, que es el verdadero artífice del plan contra nuestra patria, el cual pretende solventar la atroz ineficacia política de los sectores de oposición local, queriendo lograr por la fuerza lo que no logran con la acción política".



Finalmente señalaron que los trabajadores y el pueblo en general han venido soportando el peso de la crisiseconómica y política en sus diversas expresiones y formas, producto del bloqueo económico y las diversas sanciones aplicadas por el imperio norteamericano contra la Revolución Bolivariana, que no tiene otro objetivo que arrebatar los recursos naturales y demás riquezas con que cuenta nuestra patria, principalmente nuestro petróleo que representa las mayores reservas a nivel mundial.



"Los trabajadores reconocemos el esfuerzo realizado por el presidente Nicolás Maduro, para paliar la situación y dar respuesta a las carencias y necesidades presentes en nuestra sociedad, como la especulación y el acaparamiento de alimentos y medicinas, para lo cual, llamamos a la guerra de todo el Pueblo contra el lacayo interno y el imperio yanqui".