Canciller ruso denuncia que EEUU le prohibió a la oposición venezolana ceder en nada

El ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov

29 de enero de 2019.- El gobierno de Estados Unidos ha dado instrucciones a la oposición venezolana de ceder en nada hasta que el gobierno constitucional no deje el poder, denunció este lunes el canciller de la Federación Rusa, Serguéi Lavrov.



"De acuerdo con nuestros datos, los líderes de este movimiento de oposición, que han proclamado la dualidad del poder, de hecho, reciben instrucciones de Washington para no ceder en nada, hasta que el régimen no deje el poder de una manera u otra", dijo.



Lavrov indicó que los opositores venezolanos están bajo una fuerte presión de jugadores externos, pues han rechazaron los llamados a diálogo por parte del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, reseñó RT.



"El presidente Maduro, sus representantes, el ministro de Relaciones Exteriores ya han hablado varias veces a favor de iniciar las conversaciones con la oposición. Pero a juzgar por la reacción de la oposición, está bajo una gran influencia de quienes le prohíben hacerlo, prohíben contactar con las autoridades legales", afirmó.



El Gobierno venezolano ha denunciado que Estados Unidos promueve un golpe de Estado junto a la oposición a través de la instauración de un Gobierno paralelo.



