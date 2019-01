Entrevista a delegado de base docente de Barquisimeto: "el líder de las protestas no es Guaidó sino el hambre y la escasez de medicamentos"

DP: Compañero Darío: ¿A que te dedicas, militas en algún ámbito político?

Soy docente de historia y geografía, doy clases en un liceo y la universidad, medio tiempo. Hasta ahora no tengo militancia orgánica con ninguna organización marxista, de las pocas que existen en el país. Soy delegado de base de un comité organizado para la defensa de la contratación colectiva, en el liceo Eladio del Castillo de Barquisimeto, ya que Maduro eliminó los contratos colectivo y los trabajadores venezolanos, en su mayoría, estamos en la calle protestando

DP: ¿Cual es tu visión del gobierno de Maduro?

El gobierno de Nicolás Maduro es Anti Obrero, enemigo de la clase trabajadora. Eliminó conquistas históricas logradas por los trabajadores a nivel mundial y nacional, precarizó el salario. Es un gobierno que responde al capitalismo financiero internacional, a quienes les entregó las conceciones mineras del Arco del Orinoco (chinos, rusos, norteamericanos y turcos). Este gobierno, con su paquetazo ultracapitalista que impulsa desde agosto de 2018, exoneró a las trasnscionales petroleras imperiales y pechó a las clases populares venezolanas. Esto es un falso socialismo.

DP: ¿Cual es tu postura respecto a Guaido y la política de Estados Unidos?

El señor diputado tiene que cumplir los parámetros de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que expresa que "la soberanía reside en el pueblo venezolano" y no en la Casa Blanca o el Pentágono. Pero, si así quiere ser presidente de los venezolanos esta muy "pelado", porque está vendiendo el país a una fracción del imperialismo ínternacional, como ahora lo hace Maduro con los chinos y rusos. Guaidó y Maduro ambos son neoliberales y responden a los bloques imperiales, no a los trabajadores venezolanos.

DP: ¿Creés que existen condiciones para una invasión de Estados Unidos?

Invasión norteamericana... ¡Claro que NO! porque Maduro le ha dado concesiones petroleras a Chevron : Les ha otorgado, ya desde el gobierno de Chávez, las empresas "mixtas" de petróleo, para que las transnacionales cuenten con el 49%, mientras que el estado se reserva el 51% restante. Todo esto ha generado una lesión al patrimonio nacional, ya que las trasnscionales no ponen un centavo en esas asociaciones, sino el estado es el que hace los gastos. ¡Un ejemplo de esto, es cuando Maduro entregó -pasando por encima de las leyes venezolana- el lago de Maracaibo a una multinacional norteamericana. En el mismo sentido, el sitio aporrea.org denunció hace años que desde PDVSA-CITGO se financió la campaña de Trump y el día de la independencia norteamericana. ¡Todo eso y más, demuestra el falso antiimperialismo de Maduro! Por eso creo que no habrá ninguna invasión.

DP: ¿Cual debería ser la tarea de las organizaciones obreras y de izquierda en Venezuela?

Aquí la organizaciónes de izquierda son pocas, porque en su gran mayoría fueron cooptadas por el chavismo y la oposición de derecha, perdiendo autónomia de clase. Las pocas que existen deberían tratar de organizar a los trabajadores, a través de la movilizacion en las calles contra la represión y criminalizacion del corpo-militarismo venezolano.

DP: ¿Crees que es válido para hoy plantear la consigna "Fuera Maduro"?

El líder natural de las protestas no es Guaidó ni otros, sino el hambre y la escasez de medicamentos. Rechazo. Rechazo cualquier intervención imperial, sea rusa, china o norteamericana. Pero el señor Maduro es el peor gerente que ha pasado en la administración pública del Estado Venezolano, destruyendo el 90% de las fuerzas productiva, imponiendo salarios obreros de 6 dólares. Nerón y Maduro se parecen, porque los dos quemaron todo. Ahora, desde el poder están utilizando el patrioterismo para alentar el apoyo de la casta que dirigen Maduro y sus maleantes contra el pueblo y al servicio de entregar el país a los chinos, rusos y turcos en bandeja de plata. ¡Quiero que renuncie Maduro... por el bien del país!