(VIDEO) César Henríquez: Sobre esta situación de asedio e injerencia que estamos viviendo en Venezuela, debemos negociar

Domingo, 27 de enero de 2019.- Para César Henríquez, sociólogo, analista político y profesor universitario, con quien conversamos el sábado 26 de enero, lo primero que hay que señalar es la honda preocupación que tenemos los venezolanos y buena parte de América Latina y el mundo incluso, sobre esta difícil y comprometida situación que estamos viviendo en Venezuela que es objeto del asedio de Estados Unidos y un conjunto de países que secundan esta gran potencia internacional.



Inicialmente Henríquez hizo una referencia analítica al caso de Salvador Allende, en Chile, en la década de los 70s: Allende fue una figura muy importante para los que éramos muy jóvenes, en ese momento, porque constituía la esperanza de una transición democrática, pacífica a una transformación profunda al socialismo.



Esa aspiración se vio truncada en 1973 con el golpe de estado del general Pinochet apoyado abierta y subrepticiamente también por la potencia norteamericana, en ese entonces el canciller de los Estados Unidos era Henry Kissinger.



Quizá se cometieron errores de cálculo, errores en la estrategia en relación con el adversario político interno y externo.



Volviendo a la situación en Venezuela señaló César Henríquez: el gobierno del presidente Maduro, sin duda, sufre un asedio condenable...la formación del grupo de países de América Latina, el grupo de Lima, el uso que se ha hecho de los aparatos mediáticos internacionales, los pronunciamientos unilaterales del presidente Trump y el equipo de gobierno que lo acompaña, todos están al margen de la ley, no solamente de la ley de esos países que les impiden violar los compromisos que han suscrito, respetar los diversos organismos de los que forman parte, la autonomía de las naciones para decidir su futuro.



Los pronunciamientos unilaterales que solamente basados en la lógica del poder, de la amenaza de la fuerza, que son protagonizados por los Estados Unidos de Norteamérica y en menor medida, aunque en forma importante también, por la Unión Europea y países como España.



No hay ninguna duda de que esto puede atribuirse, en parte, no totalmente, a una arremetida del imperialismo.



Se refirió Henríquez a Los Monopolios del Capitalismo: el imperialismo tiene el monopolio cultural por la industrial-pop que ha sido asumida como cultura nacional por muchos países, por la hegemonía militar, la hegemonía financiera, la hegemonía productiva...esos cinco monopolios denunciados, citados por el economista Shamir Amín son expresión cabal de la manera como el imperialismo actúa.



Lo que estamos viviendo es desde finales del siglo IXX, todo el siglo XX y comienzos el XXI la hegemonía del imperialismo norteamericano.



El poder a veces se ajusta a la legalidad y a veces le da un zarpazo a la realidad.



Ante la mención de las declaraciones del Secretario de Estado de los Estados Unidos Mike Pompeo, donde señaló que el presidente Maduro carece de legalidad para exigir la desocupación de la embajada de USA en Caracas y que por lo tanto no la van a desocupar una vez transcurridas las 72 horas de plazo dadas por el gobierno nacional a los diplomáticos norteamericanos, ya que el presidente que ellos reconocen que es Guaidó los invitó a quedarse, expresó Henríquez: esa es una típica situación de poder que se establece mas allá de la legalidad.



Si luego de las 72 horas aún permanece personal diplomático en la embajada sostiene Henríquez que: debe crearse una situación que con la presencia de los indeseables, de los diplomáticos norteamericanos en la sede de su embajada en Caracas, se siga negociando, creo que el escenario de la negociación, el escenario de llegar a un acuerdo es necesario.



Creo que si los norteamericanos, el imperialismo norteamericano decide permanecer en la embajada, ese es un escenario con el que hay que trabajar, no creo que haya que forzarlo, forzar la salida de esa representación diplomática que pueda quedar en nuestro país.



Creo que el escenario es una negociación y la negociación tiene que basarse no solamente en el heroísmo, en la defensa que hay que hacer, irrenunciable, de la legalidad nacional sino en la situación de poder. ¿Quien tiene el poder?



Creo que Venezuela debe aprestarse, el gobierno venezolano y la sociedad venezolana, la izquierda venezolana a un proceso de negociación.



Ese proceso de negociación creo que pasa, aunque en este momento el gobierno venezolano, el presidente Maduro no estén convencidos de la necesidad de eso, de un adelanto de las elecciones.



Creo que es preferible pasearnos por esa posibilidad antes de enfrentar una situación de hecho, de una injerencia militar activa y directa que va a marcar por generaciones enteras, mas allá de cuando nosotros los que tenemos cierta edad ya no estemos acá, el futuro de Venezuela, de América Latina e incluso del mundo.



Creo que hay que salir de este problema con una negociación donde esté planteada la realización de elecciones.



El mundo no se acaba ahora, los procesos de transformación social van a seguir su curso, mas allá de nosotros.



Tiene que irse a un proceso de reestructuración del CNE.



Contestando a la interrogante de quien o quienes manejarían estas negociaciones respondió Henríquez: afortunadamente Venezuela y su gobierno cuenta con gobiernos amigos que están dispuestos a intervenir, existe el ofrecimiento del presidente López Obrador, que ha reconocido la legitimidad y legalidad del presidente Maduro, existe también el apoyo de Uruguay que está dispuesto a participar en un proceso de negociación, seguramente en Europa existirán algunas organizaciones sociales e intelectuales que puedan jugar ese papel, el Papa Francisco que es un hombre de ideas progresistas, de avanzada.





En la situación actual hay que negociar.