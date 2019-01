(VIDEO) Guaidó niega haberse reunido con Diosdado Cabello

#24Ene @jguaido desmiente a Diosdado Cabello que se reunió un día antes de juramentarse presidente encargado de Vzla en entrevista con Patricia Janiot @ElyangelicaNews pic.twitter.com/1wcWapRibp — wilovar (@wilvarela64) 24 de enero de 2019

25-01-19.-El autoproclamado presidente "interino" de Venezuela, Juan Guaidó desmintió al dirigente del Psuv Diosdado Cabello, quien aseguró este miércoles que hubo una reunión entre ellos antes de que el líder opositor se juramentara ante una multitud de ciudadanos que esperaban con ansias esa decisión.Guaidó en una entrevista on la periodista Patricia Janiot, negó haberse reunido con él. “Miente hasta cuando dice la verdad”, ironizó.“Ayer me reuní con Guaidó, prometió que no diríamos nada de eso si se mantenían los acuerdos, pero hoy hizo todo lo contrario. No tienes palabra”, fueron las palabras de Diosdado Cabello durante su programa nocturno en el canal del Estado, VTV.