Organizaciones y personalidades llaman a organizar la resistencia internacional contra el intento de Golpe de Estado

25 de enero de 2019.- Condenamos enérgicamente el nuevo intento de hacer caer el gobierno, electo en las elecciones presidenciales venezolanas realizadas el 20 de mayo del 2018, donde fue electo Nicolás Maduro, presidente de la República. Ahora lo quieren hacer por la vía de un golpe de Estado o la intervención militar extranjera, así se expresó Edgard Sánchez del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) de México.



Desde el día 23 de enero 2019, junto con mis compañeros del PRT, Luis Rangel, Josefina Chávez, Andrés Lund, Gabriela Zanabria, nos comunicamos y pusimos de acuerdo con los Compañeros del Secretario Nacional de Liga Unitaria Chavista Socialista (LUCHAS) de Venezuela, Stalín Pérez y Luis Bonilla para levantar un frente antimperialista de resistencia contra la agresión que cínicamente coordina los Estados Unidos”. Manifestó Sánchez que “Una intervención imperialista, - como en otras ocasiones -, no va en defensa de la democracia sino lo opuesto y que no es simplemente contra el gobierno de Maduro sino para mantener el dominio imperialista en la región”.



Entre el 22 y 23 de enero de 2019, dijo Sanchez, “hemos sido testigos de la puesta en marcha de una acción coordinada desde la Casa Blanca, por la vía del cínico Mike Pence, para la instauración de una presidencia usurpadora e ilegítima por la que nadie votó. La línea dictada por Pence, a nombre de Trump, se siguió en Venezuela con precisión”. Esto, lo cual es muy grave para toda la región, nos obligó a coordinar con otros compañeros una declaración, firmada por “Daniel Libreros del Movimiento Ecosocialista de Colombia, por el Polo Ciudadano de Panamá, Olmedo Beluche, Félix Villarreal, Briseida Barrantes y Abdiel Rodríguez; Comuna (PSOL de Brasil): Cheron Moretti, Jacqueline Parmigiani; Mario Azeredo, miembro de Dirección PSOL-R; Tarzia Medeiros, Secretaria General del PSOL (Brasil); a Berna Menezes de la Ejecutiva Nacional del PSOL; al Cro. de Democracia Socialista de Argentina, Martín Mosquera; Jonathan Fuentes de la Corriente Amaru (Perú); Guillermo Almeyra. Escritor y militante revolucionario (México); Mario Hernández (Argentina), Eduardo Lucita. Economista (Argentina); Nancy Espasandin, maestra y politóloga socialista, Uruguay; Claudio Katz. Economista (Argentina); Aldo Casas y Nora Ciapponi, militantes revolucionarios (Argentina); Modesto Emilio Guerrero, periodista venezolano residenciado en Argentina; Mario Quiñones, médico y militante revolucionario (Venezuela); Eric Toussaint, escritor y militante internacionalista (Bélgica); Paolo Girardi, sindicalista (Suiza); Organización Política del Pueblo y los Trabajadores (OPT): México; Jorge Herrera, Fernanda Justo, Alberto Bárcenas, Luis Rojas y Edgard Sánchez; Frente Socialista (México): José Santos; Partido Revolucionario del Pueblo (PRP); México, Gregorio Miranda; Comité de Unidad Popular (México) Mario Rojas; Organización Nacional del Poder Popular (ONPP) México. Luis Rojas; Coordinadora Socialista Revolucionaria (México): Luis Téllez; Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía del Municipio Libertador de Caracas, Sindicato de Trabajadores de FCA Chrysler; Sindicato de Trabajadores de Occimetalmecánica; Sindicato de Trabajadores de Filtros Wix; Sindicato de Trabajadores de Vicson; Sindicato de Trabajadores de Encava”.



Nosotros, corroboran los dirigentes del PRT, “ratificamos que los firmantes de la declaración “Resistencia antimperialista contra el nuevo intento de golpe en Venezuela”, repudian enérgicamente y es una verguenza, que también la OEA y los países de la región que suscribieron la "Declaración de Lima" se subordinen a los planes imperialistas, reconociendo la ilegítima presidencia de Guaidó. Bolsonaro, Macri, Piñera y Duque, implementan un bloqueo contra Venezuela, alineados con la política militarista de Trump, colaborando con la intervención armada. El verdadero usurpador es Guaidó”.



Desde los distintos países, concluyen los compañeros mexicanos, “nos sumamos a las acciones internacionalistas, antiimperialistas y unitarias de condena al intento de golpe de Estado en Venezuela. Llamamos a levantar amplias campañas internacionales en contra de este nuevo capítulo de la larga historia de intervenciones estadounidenses en nuestro continente. Defender la soberanía venezolana no significa ser omisos a contradicciones y críticas al gobierno de Maduro. Sin embargo, y esto debería de ser un sentido común democrático básico; creemos que sólo el pueblo venezolano de manera libre, soberana y democráticamente, sin ser títeres de ninguna potencia imperialista, es dueño de su propio futuro.