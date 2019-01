Asegura Cabello que presidente AN Juan Guaidó accedió a juramentarse por "presiones"

Caracas, 23 de enero de 2019.- El diputado de la Asamblea Nacional en desacato, Juan Guaidó, reveló que accedió a juramentarse como "presidente encargado" este miércoles por "presiones", informó el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, expresó Cabello En su programa Con el Mazo Dando uqe transmite Venezolana de Televisión.

Cabello señaló que Guaidó le envío un mensaje de texto en el que escribió que "fue muy presionado hoy, que lo presionó todo el mundo".

Este 23 de enero, el diputado Juan Guaidó se autoproclamó como "presidente encargado" de Venezuela durante una manifestación opositora en Caracas, un día después de que el vicepresidente de los EEUU, Mike Pence - en nombre del Gobierno de la nación norteamericana -; en el que llamó a un golpe de Estado en el país y violentar las instituciones legalmente constituidas.

Ante este hecho, el también presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) indicó que el pasado martes sostuvo una reunión con Guaidó, no obstante, no cumplió con lo prometido en la reunión.

"A mi me pidieron una reunión ayer escondido y yo di mi palabra que no iba a decir nada, porque yo soy un hombre de palabra. Yo di mi palabra que no iba a decir nada de los resultados de esa reunión, siempre y cuando se cumpliera lo que hablamos en la reunión. Ayer Juan Guaidó me pidió una reunión a mi, yo fui a reunirme porque por la paz de este país yo me reúno con quien sea", enfatizó.

"Lo primero que me dijo fue 'yo me estoy reuniendo con usted porque usted es un hombre de palabra', si lo soy, pero tu ayer dijiste cosas y hoy hiciste lo contrario", agregó el dirigente socialista.

Guaidó, desacatando la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que declara la inconstitucionalidad del Poder Legislativo, hizo un ritual de autoproclamación ante simpatizantes de la oposición que marcharon en conmemoración al 23 de Enero de 1958.

Sobre una tarima ubicada en la Plaza Juan Pablo II del municipio capitalino Chacao, expresó que en su condición de "presidente de la Asamblea Nacional" e invocando los artículos 333 y 350 de la Constitución Bolivariana "ante Dios todopoderoso y Venezuela, en respeto a mis colegas diputados y miembros de la unidad, juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo nacional como el presidente encargado de Venezuela".

Minutos después de autoproclamarse, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó a través de Twitter que su gobierno reconoce a Guaidó como "presidente interino"

Asimismo, amenazó mediante un comunicado publicado por la Casa Blanca que usará "todo el peso del poder económico y diplomático de los EEUU para presionar a favor de la restauración democrática de Venezuela".