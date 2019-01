Periodistas y Comunicadores de Venezuela rechazan intento de golpe de Estado

Periodistas y Comunicadores rechazan intento de golpe de Estado

22 de enero de 2019.- La Plataforma de Periodistas y Comunicadores de Venezuela rechazaron el intento de golpe de Estado que se registró en la madrugada de este lunes en el país por "un reducido grupo de militares" venezolanos en la ciudad de Caracas, que fue rápidamente neutralizado por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).



Mediante un comunicado, el grupo de trabajadores de la prensa condenaron "los llamados a la violencia por parte de dirigentes opositores que siguen la línea del Gobierno de Estados Unidos, que no es otra que dar un Golpe de Estado para acabar con la democracia protagónica y participativa que hoy se profundiza en nuestro país", refiere.



En horas de la madrugada de este lunes, un grupo reducido de asaltantes irrumpió contra la sede del destacamento de Seguridad Urbana, en el municipio Sucre, sustrayendo un lote de armas de guerra y secuestrando bajo amenaza de muerte a dos oficiales y dos guardias nacionales.



De acuerdo con un comunicado de la FANB, los delincuentes fueron rendidos y capturados en la sede de la Unidad Especial de Seguridad Waraira Repano, ubicado en Cotiza, en el municipio Libertador, donde se encontraban confinados.



A continuación, el texto íntegro:



Rechazamos violencia opositora



La Plataforma de Periodistas y Comunicadores de Venezuela rechaza el conato de golpe de Estado por parte de un minúsculo grupo de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, hecho ocurrido en la madrugada de este lunes 21 de enero, y denuncia que tras este frustrado intento de asaltar el poder se encuentra la oposición fascista.



Es público, notorio y comunicacional los llamados que han hecho dirigentes de la oposición y, sobre todo, del supuesto presidente de la Asamblea Nacional en desacato, Juan Guaidó, dirigente de Voluntad Popular, quien se autoproclamó como "presidente para la transición". Además anunció la "aprobación" de una ley de amnistía para civiles y militares" que participaran en una acción violenta para derribar al Gobierno legal y legítimo que preside Nicolás Maduro Moros.



Condenamos los llamados a la violencia por parte de dirigentes opositores que siguen la línea del Gobierno de Estados Unidos, que no es otra que dar un Golpe de Estado para acabar con la democracia protagónica y participativa que hoy se profundiza en nuestro país.



No es un secreto para la opinión pública nacional e internacional y para los embajadores en la República Bolivariana de Venezuela que factores políticos de la derecha han anunciado que "rescatarán la democracia" a través de acciones fuera del marco constitucional.



Respaldamos al presidente Nicolás Maduro Moros y rechazamos todo acto violento por parte de sediciosos impulsados por el imperialismo estadounidense.



Alcides Castillo

Coordinador General

Plataforma de Periodistas y Comunicadores de Venezuela

Afiliada a la Felap

