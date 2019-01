Eva Golinger, tras críticas por publicar "un momento incómodo" con Hugo Chávez respondió: Ningún ser humano es perfecto, ni un dios ni 'supremo'

Eva Golinger, abogada estadounidense con nacionalidad venezolana, comentó durante un documental realizado por la cadena de noticias BBC que tuvo un momento "incómodo" con el fallecido presidente Hugo Chávez durante una entrevista.

El testimonio de la abogada apareció en el video en el documental denominado "This World 2019 Revolution in Ruins The Hugo Chávez Story", publicado el pasado 17 de enero, donde también participaron Rafael Ramírez, Temir Porras, Margarita López Maya, Rafael Simón Jiménez, Maripili Hernández, Miguel Tinker Salas, Raúl Gallegos, Guaicapuro Lameda y Henrique Capriles.

"Estaba escribiendo un libro y quería una entrevista con él. Finalmente me llamó. Él estaba sentado en una mesa en su cuarto privado, yo tenía una grabadora e inicio la entrevista y, en un punto, hice una pregunta que supongo lo provocó. Ya no era una situación cómoda", comentó al principio Eva Golinger.

Luego, la estadounidense agregó: "Me dijo ‘Yo soy el presidente, no tengo por qué explicarte mis acciones’, y apagó la grabadora, se relajó y empezó a hacer todo eso, ¿sabes?, diciendo ‘Me duele el cuello, ¿me das un masaje?’. Fue un momento muy incómodo y desagradable, aunque no pasó nada más allá de eso", dijo en el documental.

Horas después, Eva Golinger recurrió a su cuenta de Twitter para responder las críticas recibidas tras su denuncia con un mensaje dedicado especialmente "a los que se escandalizan por escuchar verdades".

A los que se escandalizan por escuchar verdades: 1) Ningún ser humano es perfecto, ni un dios ni 'supremo'. Todos tenemos fallas. Todos cometemos errores. Hay que aprender de ellos, e intentar hacer mejor. 2) Pensar que alguien es perfecto o supremo es deshonesto....Todos somos seres complejos. Admitir y aceptar esa complejidad es la única manera de comprendernos realmente, y comprender porque somos como somos", agregó en otro tuit.

"Sigo creyendo que su misión y su compromiso siempre era sincero, y su sueño de un mundo mejor lo compartimos millones por todo el mundo. El privilegio de estar cerca a él también obliga a recordarlo con honestidad como la persona que fue: apasionado, humanista, noble y vulnerable"

Sin embargo, varias personas replicaron por Twitter a la periodista: El mayor problema de tus declaraciones Eva, es que Chávez no está vivo para defenderse. No es que Chávez sea perfecto o no, fue un ser humano, pero tu dices las cosas que dices sólo porque no tienes contraparte.

Finalmente, Eva agregó: "Hugo Chávez para mi era una persona con una extraordinaria capacidad de liderazgo, visión, amor por la humanidad y por su patria, y con un sueño noble. Pero no era perfecto ni supremo ni un dios. Cometió errores como todo ser humano".

Estos fueron algunos de sus mensajes y varias réplicas de internautas: