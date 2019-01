Cabello dice que desacato de la AN solo se rompe cuando entreguen la presidencia a Ramos Allup

Diosdado Cabello Credito: Web

El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, y vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, respaldó este lunes su apoyo a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre el desacato contra la Asamblea Nacional.



“Hoy ratifican la sentencia contra el desacato de la AN. Ese desacato se romperá cuando entreguen la presidencia del parlamento a Henry Ramos Allup”, expresó en rueda de prensa del Psuv.



Por otro lado, advirtió que en la Constitución no esta señalado un estatuto de transición.



“Nadie me ha dicho que en esta Constitución aparece “estatuto de transición ¿Qué es eso? Eso es un golpe de Estado”, agregó.