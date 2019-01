(VIDEO) Maestros de Las Adjuntas, parroquia Macarao, protestan y reclaman por mejoras salariales

Lunes, 21 de enero de 2019.- Dentro de los gremios de trabajadores que han sido afectados por las últimas modificaciones que ha realizado el estado venezolano en relación a sus ingresos, donde ha prevalecido una homogeneización hacia abajo, destaca el de los trabajadores de la educación oficial.



A la salida de la estación Las Adjuntas de la linea dos del Metro de Caracas, a mano derecha, el jueves 17, en la misma calle y frente a la unidad educativa Claudio Feliciano, un grupo de maestros de la zona se concentró para protestar y exigir mejores salarios y condiciones de trabajo.



La primera en declarar para Aporrea fue Inés Alvarado, presidenta del sindicato venezolano de maestros de la parroquia Macarao: estamos levantando nuestra voz de protesta en rechazo a los constantes abusos que ha tenido el personal directivo con los maestros de la Claudio Feliciano.



Los maestros han sido amenazados con quitarles las bolsas de comida.



Aquí hay muchísimos representantes que están apoyando este movimiento...los representantes están sensibilizados con la problemática y la calidad de vida tan deprimente que está llevando el maestro venezolano.



Nosotros nos basamos en nuestra contratación colectiva y allí nosotros tenemos adeudado un 117 % que se le debe a los maestros y es por ello que estamos en la calle protestando.



Porque aparte estamos desamparados por la seguridad social, el maestro no tiene HCM, no tiene seguro funerario, no tiene las condiciones idóneas en su trabajo, tenemos muchos problemas de infraestructura en las escuelas, muchísimas filtraciones, el tema del alumbrado, el tema del agua, el PAE que no le proporciona los alimentos adecuados a los niños y niñas de esta institución.



Por su parte Zuleika Matamoros, militante de Marea Socialista señaló: hemos sido objeto los maestros de una violación sistemática de nuestros derechos.



Estamos en defensa del ejercicio de la profesión docente.



En el 80 % de las escuelas de Caracas hay un paro técnico.



El Ministerio de Educación hasta ahora no da respuestas, pretende imponer unas tablas. La única respuesta que tiene que dar el Ministerio de Educación es cumplir con el contrato que se firmó.



Maduro se convirtió en un presidente antiobrero que no tiene nada que ver con lo que él se autoproclama, ni es humanista, ni es socialista , ni es obrerista, es un gobierno que pretende esclavizar no solamente al gremio docente sino a todos los sectores de trabajadores.