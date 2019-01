Enrique Ochoa Antich informa que JUNTOS se dirigió hoy a la AN y al gobierno de cara al 23E

20/01.- En declaración circulada hoy a los medios y remitida a la AN y al gobierno, el movimiento JUNTOS exige que las concentraciones de este 23E, tanto la que convoca la AN como la que convoca el gobierno, sean pacíficas.

Según explicó Enrique Ochoa Antich, coordinador de JUNTOS y directivo de la Concertación por el Cambio, confian en que no haya, "como ha ocurrido otra veces con lamentables resultados", agendas ocultas orientadas a una confrontación violenta.

¨Pedimos a la AN anunciar durante el acto que se recoge el guante de Maduro y aceptar el diálogo con mediación de la ONU. Si esta renovada esperanza de cambio no se orienta ya hacia una negociación con gobierno/oposición, se convertirá en otra ilusión fallida. Confiamos en que no haya agendas ocultas orientadas a una confrontación violenta¨

JUNTOS propone a la AN que esta actividad sirva para recoger el guante arrojado como desafío por el gobierno y aceptar el diálogo y negociación con la ONU como mediadora, señala Ochoa Antich.

Piden que así se anuncie explicitamente durante el acto este 23E.

Así mismo, alertan a que si esta renovada esperanza de cambio no se orienta ya hacia el diálogo y la negociación con el gobierno, se corre el riesgo de convertirla sólo en una nueva ilusión fallida.

Por último, los juntistas rechazan que se propicie un "choque de trenes", una "batalla final" de dudoso resultado, y en particular una eventual intervención militar extranjera.

-Ni siquiera una acción militar interna como la que pide la AN, dada la penetración político-ideológica de la Fuerza Armada, puede ofrecer ningún resultado seguro, como no sea una conflagración entre dos ejércitos, preludio de una eventual guerra civil que nadie puede querer, sentencia Ochoa Antich.

El documento fue circulado hoy a la nueva directiva de la AN y a las fracciones parlamentarias de oposición y del PSUV y al gobierno en la persona de Jorge Rodríguez.

En archivo adjunto la versión íntegra de la declaración.