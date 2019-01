(VIDEO) Vladimir Acosta entrevistado por Miguel Ángel Pérez Pirela: maniobra de la oposición es otra payasada

20 de enero de 2019.- La maniobra que está realizando el oposicionismo para crear la sensación de que existe un gobierno paralelo, es la repetición de fallidos intentos anteriores, y puede considerarse como otra payasada, pero es una estupidez peligrosa que podría llevar nuevamente al país al terreno de la violencia.

Tal fue uno de los puntos en los que coincidieron el historiador, novelista y analista político Vladimir Acosta y el filósofo y comunicador Miguel Pérez Pírela, en la tercera emisión del programa "Desde donde sea", que se transmite los jueves a las 7:00 de la noche, por Internet y las redes sociales.

Miguel Pérez Pírela y su invitado abordaron este tema y también otros de gran actualidad, como la situación económica nacional y la inefectividad de algunas de las medidas que se han tomado para hacerle frente.

Aquí hay un solo presidente

Vladimir Acosta abrió fuegos hablando de la más reciente jugada de la oposición, orientada a crear un gobierno paralelo. Al respecto dijo: "Nicolás Maduro es el único presidente que hay en la República Bolivariana de Venezuela. Lo que la oposición trata de montar es una repetición de los mismos recursos y maniobras del pasado para llevar al país a una situación de caos. En Venezuela se hizo un proceso electoral el 20/05/2018. Puede haber críticas a ese proceso porque algunos podrían opinar que fueron una elección de segundo grado o cualquier otra objeción, pero fue un proceso limpio y transparente. No hay ninguna posibilidad de decir que fue fraudulento. Son elecciones válidas, y en ellas participó una parte de la oposición. Si bien otra parte se negó a participar, no es algo que deje duda sobre la legalidad de la elección".

El historiador Vladimir Acosta explicó las razones por las cuales la Asamblea Nacional fue declarada "en desacato", tras contravenir la orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de no incorporar a los 3 diputados del estado Amazonas, cuya elección fue considerada fraudulenta.

Miguel Pérez Pírela recordó que Juan Guaidó se presentó a las elecciones de gobernador en el estado Vargas y perdió, lo que pone en serias dudas su condición de líder, incluso en esa escala regional de un estado pequeño. Sin embargo, la estructura de poder que lo respalda "ha creado una figura heroica en cuestión de días vinculándolo incluso al Libertador Simón Bolívar".

Falsa "Comunidad Internacional"

Vladimir Acosta y Miguel Pérez Pírela analizaron el argumento medular que se esgrime para demostrar la supuesta ilegitimidad de Nicolás Maduro: "el no reconocimiento de la comunidad internacional".

Vladimir Acosta rechaza incluso la denominación tan socorrida. ¿Qué es una comunidad? Comunidad es una unión entre iguales que procuran enfrentar problemas comunes, y cómo puede haber una comunidad entre U.S.A. y el resto de los países. No hay nada en común, lo que hay es hegemonía, dominación, explotación. Lo que hay son intereses de unos países que se imponen sobre los otros, y el uso de expresiones como "Comunidad Internacional" es una expresión del proceso de disolución acelerada de las estructuras culturales, cuyo fin último es que los poderosos puedan hacer lo que se les antoje impunemente.

Sin embargo, la hostilidad de U.S.A. y sus aliados del Grupo de Lima no es un asunto de menor cuantía, e indicó: "El problema real es que las relaciones de los países se dan primero que nada con los vecinos, no con los más lejanos. Los apoyos de muchos países de África o Asia son algo simbólico. Las relaciones con Rusia, China e India son importantes, pero también están lejos. En cambio, Los 3 países fronterizos del continente tienen gobiernos enemigos de Venezuela y están tratando de destruir el proceso político venezolano: Colombia, Brasil y Guyana".

Julio Borges, consumado traidor y vende patria

El moderador Miguel Pérez Pírela señaló que: "Una de las noticias del día jueves 17/01/2019, fue el tuit de Julio Borges en el que acusa a Venezuela de estar involucrada en el atentado con carro bomba de Bogotá, y esto es algo que no tiene nombre, lanzar una acusación que puede ser incluso un casus belli, un motivo de guerra entre nuestros países. ¿Cómo es que alguien que está propiciando el enfrentamiento entre países pretende volver a Venezuela a gobernar?".

Vladimir Acosta, aportó: "No me sorprende nada de alguien tan servil, y sí se puede hablar de traición a la patria, un caso indiscutible es Julio Borges, quien es financiado por gobiernos enemigos, que busca la invasión de su propio país".

Realidad y excusa de la "Guerra Económica"

Vladimir Acosta y Miguel Pérez Pírela abordaron el tema de las graves amenazas que se ciernen sobre Venezuela, incluyendo la de una descomposición territorial.

Sobre el tema, Vladimir Acosta, opinó: "Independientemente de las críticas que se tengan, todo patriota debe apoyar este gobierno. Es un momento de darle apoyo porque es la única garantía de avanzar en el camino revolucionario. Llamar a la atención sobre los errores es una cosa, pero no se puede estar en el medio en una circunstancia como esta".

Miguel Pérez Pírela, añadió: "Debemos preguntarnos: ¿Cuál es la alternativa que se plantea al gobierno revolucionario? "¿Serán los líderes de la oposición, la guerra con Colombia y la división territorial?".

El moderador Miguel Pérez Pírela y su invitado Vladimir Acosta hablaron sobre la guerra económica.

Vladimir Acosta rememoró que ya en 2006, un alto funcionario gringo para América Latina decía que la única forma de derrotar al Comandante Hugo Chávez era por la vía económica, pues por la electoral no era posible, ya que lo apoyaba el pueblo, y tampoco por la vía violenta, porque lo apoyaba la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). "Esa fue una declaración de guerra económica que luego se ha ido desarrollando en forma cada vez más intensa. Nadie puede negarlo, pero lo que no puede ser es que todo lo malo que ocurra se lo atribuyamos a la guerra económica. Si lo hacemos de esa manera, el argumento pierde validez. Lo mismo pasa con echarle la culpa de todo al imperialismo yanqui o al terrorismo. Estamos claros en que U.S.A. es enemigo de todo el mundo y quiere destruir el proceso venezolano. Pero no son responsables de cada cosa que ocurre. Hay negligencia, ineficiencia y corrupción. Usar esos argumentos es simplificar una realidad muy compleja que no debería ser simplificada", puntualizó.

Vladimir Acosta advirtió que: "Los planes del presidente Nicolás Maduro para enfrentar la hiperinflación no han dado resultados, y desgraciadamente se vuelven a anunciar, y eso genera tensión porque la gente desconfía de esos planes. Hay que tomar la palabra del presidente para crear programas permanentes. Por ejemplo, para tratar de reconstruir las empresas del Estado".

En el tramo final de la tertulia, Miguel Pérez Pírela, comentó que: "Las redes sociales han cambiado incluso la forma de hacer investigación, pues en la labor que actualmente cumplo como jurado del Premio Contracorriente, otorgado por el gobierno de Cuba, he encontrado citas de Wikipedia, y la primera vez que me topé con una de ellas, pensé en descalificar el trabajo que la contenía, por falta de rigor metodológico, pero luego, conversando con académicos, me he enterado de que ya, en muchos casos, es una fuente aceptada".

Por su parte, Vladimir Acosta resaltó: "Wikipedia es muy útil para el trabajo cotidiano y aprovecho para señalar que de ser cierta la versión de que CONATEL bloqueó la referida enciclopedia en línea, "sería algo realmente estúpido", pues afecta a todos los usuarios para impedir que se lea algo en lo que, dentro de nuestro país, nadie cree. Lo que funcionaría, en tal caso, sería bloquearla en todo el mundo, menos en la República Bolivariana de Venezuela".

