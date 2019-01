Vicepresidenta: política de EEUU contra Venezuela ha sido un fracaso total

Delcy Rodríguez entrevistada por José Vicente Rangel

20 de enero de 2019.- La vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó este domingo que la política estadounidense hacia Venezuela que instrumenta a través de gobiernos satélite y la derecha fascista, ha sido un fracaso total, “repiten los mismos catálogos y guiones sirviéndose de los mismos lacayos nacionales para atentar contra los intereses de nuestro país”.



Durante una entrevista con el periodista José Vicente Rangel, resaltó que se ha llegado a niveles tan indignos, “como es que aun dirigente político venezolano lo dirijan desde Bogotá, de Lima o Washington. Es totalmente vergonzoso cuando le dicen a esos políticos que es lo que tienen que hacer”.



Señaló que históricamente, el proyecto de la derecha venezolana ha sido anti-nacional, “se quitaron la careta y fueron de frente contra los intereses del país”.



Rodríguez, precisó que sin embargo, yendo a lo interno de la oposición, “los partidos que en su origen levantaron más la bandera de los Estados Unidos, como Voluntad Popular y Primero Justicia, hoy ni siquiera son partidos porque no se pudieron validar en el último proceso electoral lo cual de demuestra a ellos mismos que llevan una política que no tiene futuro”.



Por más que en Venezuela exista un grupo de personas que piensen distinto al proyecto bolivariano, no están dispuestos a prestarse al bloqueo criminal contra nuestra nación y mucho menos a una invasión militar.



Manifestó que a pesar de que la oposición es un fracaso frente a sus seguidores, tienen un solo amo y señor al cual deben atender y obedecer que no es otra que la política belicista que se desarrolla desde el Pentágono y la Casa Blanca contra nuestro país.



