Magisterio decidido a exigir cumplimiento de contrato colectivo

Caracas, 19 de enero de 2019.- Docentes venezolanos agudizaron esta semana la lucha que llevan adelante en defensa del contrato colectivo que fue firmado el pasado mes de abril del año 2018 y viene siendo violado de manera sistemática desde que el gobierno nacional implementara la reconversión monetaria.

En el caso de Caracas, a través de la convocatoria de SINVEMA (Sindicato Venezolano de Maestros, expresión regional de la FVM) se han realizado acciones en las que cada vez, se suman más docentes al sentirse apoyados.

Paro Técnico

En la semana fue "in crescendo" el paro técnico. La implementación ha sido un hecho pedagógico en cuanto a democracia participativa y protagónica se refiere: maestros y profesores realizan asambleas con sus colegas y con los padres de la comunidad y se declara el paro técnico de la institución. Docentes manifiestan a través de las redes sociales que "los padres saben inmediatamente se conectan e identifican con la realidad de los docentes ya que ambas partes pasamos las mismas penurias"

Según infomación de la coalición sindical en la que confluyen varias federaciones del magisterio venezolano, el paro técnico se implementó en el 60% de las instituciones educativas de la ciudad, a pesar de los chantajes y amedrentamientos ejercidos por algunos directores de colegios y liceos afectos al gobierno de Nicolás Maduro. A quienes además, maestros denuncian a viva voz ser objeto de cantajes.

La prof. Carmen Ollarves expresó para Aporrea.org "La violación sistemática por parte del ministerio del reglamento del ejercicicio de la profesión docente ha ocasionado barbaridades como las que viven docentes en funciones de cargo directivo. A estas maestras las aisgnan a los cargos de funciones directivas bajo la figura inexistente de "encargaduría" así las cualidades del cargo no tienen que ser otras que las de pertenecer al PSUV o a cualquiera de sus partidos aliados y obedecer, so pena de aplicarle un "cese de funciones", en ese caso el personal directivo siendo mal pagado se coloca del lado del patrón-gobierno y en algunos casos han llegado al extremo de violar la ley al llevar a la escuelas personal policial, colectivos, estructuras de base del PSUV, las llamadas UBCH bajo la figura de fuerzas vivas para intentar golpear maestras. Queremos decir que ningún director actúa sin el concurso y la autorización de supervisores, funcionarios de la Zona Educativa y del Ministerio del Poder Popular para la Educación"

Los atropellos obtienen respuesta

En la U.E.N.B: "Claudio Feliciano", ubicada en Las Adjuntas las violaciones por parte del personal directivo y de supervisión obtuvo una respuesta contundente por parte de maestros y profesores, padres y representantes y de parte de la FVM.

Cientos de personas se apersonaron a las puertas de la unidad educativa para repudiar las acciones que ejecutará la directora del plantel con la aunencia del personal de la Zona Educativa. Ante el paro técnico la directora se dedicó no solo a no dejar entrar a los delegados del sindicato, sino que encerró sin su consentimiento y a la fuerza a niños, docentes, personal administrativo y obrero y representantes dentro de la escuela. Además de incitar a la violencia a través de colectivos y miembros de la UBCH quienes persiguieron a docentes integrantes de SINVEMA intentando golpearlas, lo que no pudieron ejecutar por la defensa que hicieron padres y representantes alli presentes.

Día del Maestro en pie de lucha

El 15 de enero los maestros realizaron una movilización hasta el Ministerio de Educación en el que se pudieron escuchar las exigencias a que se cumpla el contrato colectivo y que se cumpla el art. 91 de la CRBV que establece que el salario mínimo nacional debe cubrir la canasta básica.

Las consignas que hacen que muchos de los transeúntes se sientan identificados se hicieron escucar: "Maestro lucando, también está educando", "Y no, y no, y no mequiero ir. Yo quuiero un sueldo digno aquí en mi p aís" , "Queremos ganar el salario del Ministro" , Y sube la leche, y sube la carne, y a los maestros nos matan de hambre”, "Nuestros hijos y estudiantes también pasan hambre"

Salieron de esta movilización determinados a cumplir el paro convocado por la FVM para el jueves 17 de enero

Paro de 24 horas convocado por la FVM

El jueves 17 de enero la Federación Venezolana de Maestros ante el incumplimiento del Contrato Colectivo y las condiciones de precaqriedad en la que viven docentes quienes lo que ganan solo les alcanza para comprar medio cartón de huevos al mes, lo que ha ocasionado que un gran porcentaje de maestros venezolanos se hayan ido del ejercicio de loa profesión docente. Es por eso que los que quedan en escuelas han levantado su voz mucho más fuerte que el despotismo impuesto a través de directores y supervisores a los maestros que protestan. En esta oportunidad se cumplió el paro en más del 60% de las escuelas a nivel nacional, lo que a voz de la FVM "significa una gran victoria y una demostración que en el magisterio venezolano no hay miedo"