Diosdado Cabello aseguró que Paraguay rompió relaciones para no pagar su deuda petrolera

Diosdado Cabello Credito: Web

19 de enero de 2019 .- Diosdado Cabello ha asegurado que Paraguay ha roto los lazos diplomáticos entre ambos países para no pagar una millonaria deuda petrolera.



El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela, Diosdado Cabello, ha acusado este viernes al Gobierno paraguayo de no querer pagar una deuda petrolera de 340 millones de dólares, contraída con su país desde el 2005.



“Paraguay nos debe 340 millones de dólares y cree que si se pone bravo con Venezuela no se los va a pagar (…)”, ha dicho Cabello durante una concentración política en el estado Sucre.



El presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, anunció la ruptura de las relaciones diplomáticas con Venezuela y el cierre de su embajada en Caracas (la capital) el mismo día en que su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, juró su segundo mandato. Sin embargo, Benítez aseguró que la medida no implicaba que su Gobierno dejaría de honrar sus compromisos y reconocía la deuda que mantiene con la compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) por la venta de combustible y afirmó que realizaría los pagos, a pesar de la ruptura diplomática.



Maduro resultó reelecto en las elecciones presidenciales del 20 de mayo con el 67,8 por ciento de los votos, pero la legitimidad de estos comicios no ha sido reconocida por Estados Unidos, los países del llamado Grupo de Lima, entre otras organizaciones.