Rechazan a Maduro y también al Estado "paralelo" de Guaidó auspiciado por Grupo de Lima-UE-EEUU

Caracas, 17 de Enero - La Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución (PCDC) ofreció hoy jueves una rueda de prensa, en las inmediaciones de la UCV, en la que se pronunció sobre varios aspectos del conflicto político nacional e internacional que afecta a Venezuela. En primer lugar, dijo "no al Estado paralelo impulsado por Estados Unidos, la Unión Europea y el Grupo de Lima" y manifestó su rechazo al "régimen entreguista e inconstitucional de Nicolás Maduro", planteando como salida política democrática y constitucional la realización de un "referéndum para renovar todos los poderes públicos".

Así lo dijo la vocera de la Plataforma en esta oportunidad, Oly Millán, quien fue seguida en la palabra por Gustavo Márquez. También hubo respuestas a la prensa por parte de Edgardo Lander, Gonzalo Gómez y Héctor Navarro; todos integrantes de la PCDC que se define como un espacio de reflexión, investigación, elaboración, denuncia y opinión política. En la misma, les acompañaron otros adherentes de este espacio político, entre los que se encontraban Juan García y Ana Elisa Osorio.

Integrantes de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución en rueda de prensa: Gonzalo Gómez. Edgardo Lander, Ana Elisa Osorio, Gustavo Márquez, Oly Millán, Héctor Navarro, Santiago Arconada y Juan García Credito: Aporrea.org / Amanda

La Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución se conformó hace casi cuatro años y en ella participan luchadores sociales y políticos, algunos de los cuales tuvieron cargos de ministros en los años de gobierno del presidente Hugo Chávez, otros tienen una destacada trayectoria académica, así como en las luchas obreras, populares, indígenas y ambientales, y entre ellos también participa una representación de la dirigencia de Marea Socialista.

En la rueda de prensa se le dedicó mucha atención a la descripción de las implicaciones de la declaración internacional del Grupo de Lima, constituido por los gobiernos de varios países latinoamericanos, que actúan en concierto con el gobierno de Donald Trump, y que apoyan la pretensión del presidente de la Asamblea Nacional de establecer un gobierno y Estado "paralelo" en Venezuela, con respaldo de ese grupo de gobiernos y de los Estados Unidos, bajo lo que denunciaron como una operación "intervencionista".

Advierten del efecto agravante de las sanciones planteadas por el mencionado Grupo de Lima sobre la ya dramática situación de la gente del país, que no se compadecen con la supuesta intención de atender la crisis humanitaria, tras la cual observan maniobras intervencionistas y el peligro de una escalada en el terreno militar para satisfacer intereses que no tienen nada que ver con el pueblo venezolano. En este cuadro colocan la posición adoptada por dicho grupo, no contradicha por la AN, que fustigó a Venezuela por sus acciones en defensa de la soberanía en su mar territorial del Delta del Orinoco frente a la incursión de embarcaciones de una transnacional petrolera desde Guyana.

Sin embargo, esta condena del plan del Grupo de Lima, articulado con Guaidó como cabeza de la Asamblea Nacional opositora, no supone para la PCDC, en ninguna medida, apoyo alguno hacia el gobierno del presidente Nicolás Maduro, al que describen como un gobierno que se ha sostenido mediante la "aplicación de un estado de excepción permanente, para evadir y neutralizar el control del Parlamento Nacional y facilitar la entrega al gran capital corporativo transnacional, la explotación primaria de nuestros recursos naturales, mineros y petroleros".

También denuncian a la gestión de Maduro como un gobierno que "optó por avanzar en la profundización del modelo rentístico extractivista depredador, lesionando la soberanía nacional y el patrimonio social, natural y económico de la Nación".

Como muestra de ello, ponen los ejemplos de "el Arco Minero del Orinoco, los Acuerdos de Servicios Conjuntos de PDVSA en términos viles, que nos retrotraen al régimen de concesiones de Gómez y a los contratos operativos de la apertura petrolera de Luis Giusti", que para la Plataforma son prueba de la "clara orientación entreguista de un gobierno cada vez más autoritario y opaco, que sustenta su poder en el control político clientelar y en la represión y coacción policial, violando los derechos humanos, con la falsa bandera de la lucha antiimperialista y de la defensa de la revolución bolivariana".

La PCDC señala que hay usurpación de poderes en todas las instituciones y violaciones muy graves de la Constitución y argumenta que "la ilegitimidad del presidente Maduro proviene del rechazo de una mayoría aplastante de venezolanos y venezolanas", que según la mirada de estas voces críticas sería visto como "el principal responsable de la terrible crisis" que agobia al pueblo, "de la masificación de la pobreza, del colapso de los servicios públicos, de la parálisis económica, de la hiperinflación y de la destrucción del tejido social y productivo del país, además de muy graves violaciones persistentes de la Constitución, incluida la violación sistemática de los derechos humanos".

Igualmente, dicen que en el seno del pueblo "hay un rechazo a la violencia y a la injerencia externa", y que la vía para que esa mayoría pueda restaurar el estado de derecho y la institucionalidad perdida, es "la movilización pacífica sustentada en los mecanismos constitucionales". En ese sentido -dicen- "respaldamos las luchas y reclamos de los trabajadores y trabajadoras venezolanas por la defensa de su salario y de sus condiciones de vida y de trabajo, hoy, terriblemente afectados por la caída del ingreso, el desconocimiento por parte del gobierno de la contratación colectiva y demás conquistas laborales y socioeconómicas". Piensan que "esas luchas deben articularse con la lucha por la restauración de la Constitución".

En respuesta a una pregunta de la prensa respecto a la participación en la marcha convocada para la conmemoración del 23 de Enero de 1958 (caída de la dictadura de Pérez Jiménez), Gonzalo Gómez respondió que algunos miembros de la PCDC (pertenecientes a Marea Socialista), participan en el espacio de articulación de las luchas laborales y sindicales que se viene conformando bajo el nombre de Intersectorial de Trabajadores de Venezuela, y está promoviendo una movilización para el 23 de Enero, pero que "insistiremos en que esa movilización de trabajadores tenga un carácter totalmente independiente y que conserve su identidad propia alrededor de los reclamos de la clase trabajadora" y que "de ninguna manera se pretenda llevar a los trabajadores como furgón de cola de la marcha convocada por Guaidó" para ese mismo día. Eso, para Gonzalo Gómez, implica que la marcha de la Intersectorial tenga una ruta completamente distinta, así como sus propias consignas centradas en los acuerdos constitutivos de la ITV alrededor de la lucha por el salario, por las contrataciones colectivas, por el nivel de vida de la clase trabajadora y el pueblo, contra la represión, y por los derechos democráticos que comparte con el conjunto del pueblo soberano, así como en defensa y el respeto de los derechos constitucionales..

En cuanto al qué hacer, la PCDC plantea que "para el Pueblo de Venezuela, la primera tarea es garantizar la preservación de la Patria, porque sin ella, ningún proyecto nacional sería posible para construir el futuro".

Por otro lado, llaman a "rechazar la tesis que internacionalmente viene siendo manejada por un sector extremista de la oposición, siguiendo las instrucciones del gobierno estadounidense, acerca del ‘vacío de poder’ y de la necesidad, en consecuencia, de una intervención extranjera", por lo que no desconocen al gobierno existente, pero al mismo tiempo, lo consideran "ilegítimo porque actúa al margen de la Constitución y porque sus acciones son absolutamente contrarias al interés general", lo que les lleva a hacer un llamado al pueblo para buscar los modos de que este gobierno (de Nicolás Maduro) sea "reemplazado" pero "no a través de un inconstitucional golpe de estado con el apoyo de EEUU y sus aliados, sino a través de una acción coherente y sostenida de participación y movilización popular en el marco de la propia Constitución".

Es con esta orientación que proponen "que la disputa entre el Gobierno y la AN debe resolverse mediante el diálogo y la negociación, tomando como punto de partida la convocatoria a un referéndum consultivo vinculante, en el que los venezolanos decidamos en elecciones transparentes y con base en los artículos 70 y 71 de la Constitución, si queremos o no renovar todos los poderes públicos".

El contenido completo del comunicado de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución puede ser consultado en el siguiente enlace: www.aporrea.org/actualidad/a274428.html

