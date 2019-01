Claudio Fermín: "No falsifiquemos la realidad, Nicolás Maduro es un presidente legítimo"

Claudio Fermín Credito: GV

Caracas, enero 16 - El presidente Nicolás Maduro es un presidente legítimo, afirmó este martes Claudio Fermín, exjefe del comando de campaña de Henri Falcón en las elecciones presidenciales del pasado 20 de mayo.



Al ser entrevistado en el programa Vladimir a la 1 que transmite Globovisión manifestó que es un hecho político que el jefe de Estado, Nicolás Maduro ganó esas elecciones.



Recordó que millones de personas votaron por Maduro, y agregó que ese hecho no puede ser desconocido.



Explicó que su voto en las pasadas elecciones presidenciales fue para que el jefe de Estado no siguiera en el poder, eso no le da "más fuerza que el que votó para que se quedara".



De igual forma destacó que "lo que legitima un gobierno son los nacionales y son los actos electorales". Agregó que en "nuestro sistema político lo que se cuenta son las presencia no las ausencia", en referencia a quienes se abstuvieron de participar en los pasado comicios presidenciales.



Fermín quien preside el partido Soluciones para Venezuela, destacó que en Venezuela no hay ninguna falta absoluta.



"Hay gente hablando de falta absoluta, hay gente haciendo planes político porque se supone que no hay un presidente, a mi me parece que lo primero que tenemos que hacer es aterrizar, ver los hechos (...) no falsifiquemos la realidad", expresó.



Nicolás Maduro ganó las elecciones presidenciales el 20 de mayo de 2018, para el período constitucional 2019-2025 con 6.248.864 votos, 4 millones 320 mil 906 por encima de su principal contendor Henri Falcón.