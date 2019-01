(VIDEO) Denuncian incremento exagerado del Gas doméstico en las puertas de DOMEGAS

El día 07-01-2019 Los miembros de las organizaciones sociales como los CLAP, Consejos Comunales, equipos políticos del PSUV hicieron acompañamiento a los vecinos de las parroquias El Paraíso y San Juan, del Municipio Libertador, del Distrito Capital a la cede de la empresa Domegas.

Luego de recibir diferentes denuncias verbales y a través de las redes sociales sobre un incremento exagerado de la tarifa del servicio de Gas doméstico por parte de la Empresa DOMEGAS, en dicha a dicha oficina, en la Urb La Paz se pudieron constatar los siguientes hechos:

1-No se aprecian tarifas expuestas en lugar visible.

2- Informan verbalmente a los clientes el incremento de tarifa a Bs. 2.900,00 mensuales y Bs. 34.000,00 anuales y son facturados como abono al año 2019.

3- la subgerente de la oficina Norelys González, informa a los clientes que las tarifas están sujetas a tasa Dicom, según una gaceta del año 2006. Justifican que el ajuste están autorizado por el gobierno y suministraron un cuadro de cálculo de la tarifa que no es de fácil entendimiento para quienes no estan familiarizados con los términos técnicos.

Posteriormente acudieron ante la mesa técnica de energía y gas, a exponer estos argumentos.

Consultando con los integrantes éstas inquietudes ¿Cómo se puede explicar que si PDVSA GAS DOMESTICO, no ha incrementado las tarifas, lo pueda hacer la empresa privada DOMEGAS? ¿Cuál referencia permite elevar la tarifa anual del año 2018 ( Bs.F 180.000,00) a Bs. 34.000,00? que representa un Incremento de 1.888.888,89% . Los vecinos consideran que es baja la incidencia de divisas en el costo del servicio, ya que no se conoce ejecución de obras para acometer la expansión de la red.

Consideramos que el servicio del gas doméstico, es esencial para cocinar en el hogar y no puede ser visto como una mercancía, por lo cual se presentaron las siguientes peticiones:

Que se notifique a la empresa la congelación de la tarifa hasta tanto se haga consulta pública y que se inicie la sustanciación de procedimiento para la revisión de los soportes contables de DOMEGAS, por parte de la SUMAT. Solicitamos que se verifiquen los ingresos por gestión de cobranza y reconexión y que se estudie la factibilidad de revertir la concesión y que asuma la administración de este servicio Pdvsa Gas Doméstico

Comisión de enlace para la Gestión

Yugli Alvarado Comunicador Clap Estado Mayor Parroquia. San Juan. 04167199884

Roberto Sanabria Fiscal Clap Estado Mayor Parroquia. El Paraiso 04129928798

Vilma Soto Comisión Protección Social Eje 4 Comunal 04166079257

Maria Isabel Urbina Resp Territorial Clap Juan Rodriguez 04242119820