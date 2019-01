Fundación Amigos de Nuestra América: la legitimidad de Maduro no se discute

Amigos de Nuestra América desde New Orleans

11 de enero de 2019.- La Fundación Amigos de Nuestra América (FANA), defensora de la soberanía, la autodeterminación de los pueblos y los derechos humanos, establecida en las ciudades de New Orleans, Houston, Carolina del Norte, en Estados Unidos expresó su rechazo ante la agresión y bloqueo internacional que viene sufriendo la República Bolivariana de Venezuela.



Sumado a esto están los países agrupados en el Cartel de Lima, los cuales no tienen moral para estar criticando ni condenando los problemas internos de Venezuela, comenzando por Honduras que prácticamente dejó de ser un país para ser dominado por Estados Unidos y el narcotráfico, así como Colombia, primer productor de cocaína en el mundo y que en poco tiempo, desde que asumió el presidente Duque la presidencia ya van cerca de un centenar de líderes sociales asesinados; mucho menos los gobiernos neofascistas de Brasil y Argentina, sin dejar de mencionar la manipulación que ejerce Estados Unidos detrás de las cortinas de este adefesio denominado Cartel de Lima y la fracasada OEA.



Realizaron un llamado las fuerzas progresistas y organizaciones de derechos humanos que exijan el cese a las presiones a la República Bolivariana de Venezuela así como el bloqueo financiero y farmacéutico-alimenticio que tienen contra la patria del libertador Simón Bolívar. "Hacemos un llamado a los venezolanos a no dejarse chantajear por estos países dominantes y sus secuaces. Solo los venezolanos podrán resolver sus contradicciones internas apostando contra el neoliberalismo y contra la intervención imperialista En este minuto decisivo de la historia donde esta en peligro, de un ataque imperialista a Venezuela,hacemos un llamado fraterno y solidario para con el Presidente Obrero, Nicolás Maduro Moros, y el pueblo heroico de Venezuela, que hoy por es el faro de luz y esperanza, para América Latina, bajo la conducción del Comandante Eterno Hugo Rafael Chávez Frías,.... No te rindas Venezuela, Pelea,los pueblos están contigo y nosotros también.......".