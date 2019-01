Docentes venezolanos perciben salario menor a tres dólares al mes

10 de enero de 2019.- Docentes venezolanos manifiestan su descontento a través de las redes sociales y a la vez expresan su deseo de ir a paro por el bajo salario que perciben. Aporrea.org recogió las opiniones de algunos profesores.

"Un maestro en Venezuela está percibiendo de salario un equivalente a 4 dólares mensuales ¿Cómo piensa Aristóbulo que damos clase? Pues, damos clases con hambre, con la ropa gastada, los zapatos rotos. Pensando cómo rebuscarnos para poder darle alimentos nuestros hijos y muchas veces llorando porque no tenemos como pagar deudas que hemos adquirido para sobrevivir", así lo expreso Mirtha Carrasquero, docente de una escuela nacional ubicada en la popular zona de Catia en Caracas.

"Por supuesto que cuando vemos a los maestros de los estados salir a protestar y hacer paro nos invade la alegría, nos contagia las ganas de luchar. Nosotros en las instituciones educativas de este país tenemos un paro técnico" nos explica un profesor de química quien manifiesta no poder comprar zapatos desde hace dos años.

"Ayer nos pagaron la quincena y nos alcanzó para 1Kg de queso y 2 harinas de maíz. Ese es el ingreso de un docente que tiene maestría. Aunado a eso las instituciones educativas están cada vez en peores condiciones, sumado a que le Programa de Alimentación Escolar es deficiente o inexistente. El docente está en condiciones deplorables de existencia y aun sale todos los días a educar a los niños y adolescentes. Estamos trabajando de gratis y no es justo. Soy de las que piensa que debemos salir a la calle, dejar el miedo, ya no nos pueden quitar nada, pues nos han quitado todo. No tenemos HCM, Seguro Funerario, percibimos un salario con el que no podemos comprar ni un pollo, prestaciones sociales nulas, los pensionados en el ostracismo ¿qué más nos pueden quitar?", opina vehemente Zaida Méndez, docente en una escuela de horario integral.

Se ha hecho viral en las redes una imágen que dice: "Soy docente, no esclavo. Vocación me sobra, sueldo no"