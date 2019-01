Le fue conferido el doctorado Honoris Causa al presidente Evo Morales

Caracas, enero 10 - El presidente de Bolivia, Evo Morales recibe este miércoles el doctorado Honoris Causa de la mano del rector Edgar Martínez de la Asociación de Rectores y Rectoras Bolivarianos de Venezuela.



Desde el Teatro de la Academia Militar, el Jefe de Estado boliviano expresó su respeto y admiración al pueblo revolucionario de Venezuela.



Recordó la lucha del pueblo cubano que durante casi 50 años estuvo solo, “Fidel se fue invicto, es el ejemplo del pueblo revolucionario, nuestro respeto hacia su pueblo cubano que defendió su independencia y soberanía”.



Afirmó que el peor enemigo de la unidad es el capitalismo y el peor enemigo de la humanidad son las políticas implementadas por el Gobierno de Estados Unidos y sus aliados.



En tal sentido, saludó en nombre del pueblo boliviano a los movimientos sociales, profesionales patriotas, militares y reiteró su apoyo para que los procesos de la liberación de los pueblos sigan avanzando en América Latina.



Resaltó que la historia de la humanidad es que los imperios de turno con cualquier pretexto pretendan confundir a los pueblos para adueñarse de sus recursos naturales, “la lucha desde Simón Bolívar y esta generación que acompañamos a Hugo Chávez es en la defensa de la soberanía y de los recursos naturales”.



Agregó que hace dos años el presidente de EEUU planificó e intentó convencer a todos países para llevar a cabo una intervención militar contra Venezuela, sin embargo, algunos presidentes aun siendo capitalistas por dudas no aceptan intervención alguna.



“Estamos convencidos de que no va a ver paz si no hay justicia social, si no existe igualdad entre seres humanos (…) es una larga lucha de nuestros antepasados”, dijo.



El presidente Morales, enfatizó que este reconocimiento no es solo para el sino que se le debe a una larga lucha durante la Colonia y la República

