Marea Socialista se opone a "usurpación de la soberanía popular" por el gobierno y por la AN

Caracas, 8 de enero 2019.- La organización Marea Socialista opina que tanto el gobierno de Maduro como la Asamblea Nacional son "usurpadores de la soberanía popular". Así lo manifiesta en un comunicado que emitió hoy marcando la posición de esa corriente de izquierda respecto a la toma de posesión presidencial de Nicolás Maduro para un nuevo período de gobierno de seis años. Igualmente, en dicho comunicado se pronuncia contra el anuncio de la directiva de la Asamblea Nacional (opositora) de que se propone ir a la formación de un "gobierno de transición", de carácter paralelo.

MS rechaza tal pretensión de la mayoría que domina la Samblea Nacional y denuncia como "operación intervencionista" y "proimperialista" las acciones que asume la AN en coordinación con el llamado Grupo de Lima. Marea lo rechaza de manera contundente como una operación contra la soberanía nacional. Marea suscribe también el comunicado emitido por la coordinación de partidos de izquierda a nivel internacional que se identifica como Anticapitalistas en Red, la cual también fijó posición al respecto y se manifiesta solidaria con las posiciones de Marea en Venezuela: https://www.aporrea.org/actualidad/n336601.html

Gonzalo Gómez, uno de los que encabeza esta corriente, que se apartó del PSUV en 2014, donde mantuvo una trayectoria fuertemente crítica, considera que como lo dice el comunicado, "este gobierno tiene que acabarse porque está gobernando contra las necesidades, los intereses comunes y la dignidad de la inmensa mayoría de la gente", pero señala enfáticamente que "la atribución de darle fin a este gobierno nefasto es del pueblo venezolano y no de la derecha opositora reunida en la Asamblea Nacional y mucho menos puede ser con operaciones intervencionistas concertadas por los gobiernos capitalistas del Grupo de Lima y direccionadas por los Estados Unidos, para satisfacer sus ambiciones de seguir dominando a nuestro país".

Por consiguiente dice que no está "ni con la burocracia de Maduro ni con la derecha de la AN", y se pronuncia contra el "autoritarismo gubernamental" y contra el "intervencionismo proimperialista" al mismo tiempo. Frente a ello, aboga por "una salida constitucional basada en la consulta al pueblo como poseedor de la soberanía, para la religitimación y renovación democrática de todas las instituciones de gobierno, porque el pueblo no puede seguir soportando tanta corrupción, explotación y maltrato".

Gustavo Martinez, dirigente obrero de esta organización, llama al pueblo a "seguir resistiendo, como lo ha comenzado a hacer con las luchas salariales de los trabajadores y las movilizaciones de las comunidades por los servicios". Destacó que para ello se vienen reagrupando en organismos intersectoriales de la clase trabajadora que está saliendo a luchar contra el "paquete atiobrero y antipopular del gobierno".

Zuleika M. Matramorros, otra de las dirigentes de esta agrupación política, le hace "un llamado a todo aquel o aquella que se sienta identificado con nuestra propuesta de lucha a que se organice con Marea Socialista para la participación política y para impulsar juntos la lucha autónoma de la clase trabajadora y de las mayorías populares".

El comunicado puede leerse en https://www.aporrea.org/ideologia/a274036.html