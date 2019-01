Maduro da 48 horas al "cartel" de Lima para rectificar su “política intervencionista” o tomará crudas medidas diplomáticas

El presidente de la república, Nicolás Maduro Credito: @PresidencialVen

09-01-19.-El presidente Nicolás Maduro rechazó las declaraciones de distintos gobiernos y organizaciones contra su legitimidad y su venidera juramentación para el periodo 2019-2025. “Han convertido una toma de posesión en una guerra mundial (…) se han desatado las fuerzas extremistas contra Venezuela, lo que hemos visto las últimas semanas no tienen parangón”, dijo.



El mandatario nacional señaló que el gobierno otorga 48 horas para que el Grupo de Lima “rectifique su política intervencionista contra Venezuela”, después que este miércoles se entregara una comunicación oficial en rechazo a las declaraciones de estos 13 países el pasado 4 de enero.



“A todos los gobiernos del cartel de Lima, esta nota de protesta diplomática donde le exigimos una rectificación de sus posiciones sobre Venezuela en 48 horas o el gobierno de Venezuela tomará las más urgentes y crudas medidas diplomáticas para la defensa de la integridad, la soberanía y la dignidad de nuestra Venezuela”, subrayó.



Denunció que contra Venezuela se está gestando un golpe de Estado, comandado desde Washington, reseñó Unión Radio.



Afirmó que las instituciones de la nación están alertas ante estas acciones. “Cualquiera que pretenda dar un golpe de Estado se va a enfrentar con la fuerza armada (…) no podemos taparnos los ojos cuando contra nosotros se está conspirando”.



El mandatario nacional cuestionó que el grupo de Lima “pase los lineamientos del derecho internacional” y afirmó “que la oposición no tienen margen de maniobra para buscar un acuerdo político en el marco nacional”. “Ellos creen que la Constitución no tiene quien la defienda, apuestan a soluciones extremistas”, subrayó.



Del mismo modo, reafirmó su intención de entablar un acercamiento con la oposición.”Ojalá se de un diálogo político serio por la paz del país y lo mismo digo con el gobierno de Estados Unidos (…) yo creo en el diálogo ojalá el gobierno de Estados Unidos rectificara la política iniciada por Barack Obama”.



Maduro resaltó los lineamientos democráticos que afirmó rigen su gestión. Asimismo, celebró la declaración de los gobernadores oficialistas en respaldo a su mandato.



Ratificó que actualizará un conjuntos medidas “necesarias para vencer la hiperinflación inducida y la guerra económica”.



Órgano Legislativo



El jefe de Estado señaló que la iniciativa que ha tomado la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) respecto al parlamento nacional, tiene que ver con una de las prerrogativas y deberes y obligaciones de acuerdo a lo previsto en la Constitución.



“No está descartado que el poder constituyente tome medidas radicales contra un intento de golpe (…) lo que están haciendo de revisar la conducta conspiradora golpista dependiente del Cartel es pertinente, justo y lo apoyo”, precisó.



Maduro señaló que estudiará cuál será la postura del Gobierno Nacional dado que “estamos subordinados a la ANC”.



El mandatario nacional informó que dio órdenes a la Procuraduría, para iniciar todo lo que el Ejecutivo pueda hacer para que el Estado investigue los delitos de traición a la patria.