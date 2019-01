Stalín Pérez Borges de "En Luchas": debemos volver a la democracia de base

Stalin Pérez Borges de "En Luchas" Credito: Archivo

9 de enero de 2019.- Stalin Pérez Borges miembro del Secretariado Nacional de la Liga Unitaria Chavista Socialista (LUCHAS) emitió una declaración sobre la realidad actual del país.



Planteó que el deterioro de la situación económica nacional es evidente e inocultable. La improvisación de la gestión económica argumentada bajo el “modo venezolano”, está causando un impacto profundo en la estructura del aparato productivo y en la cotidianidad de la clase trabajadora y demás sectores de la sociedad. No hay aumento de salario que logre cubrir las necesidades básicas y eso está generando un alejamiento emocional, cognitivo y organizativo de los sectores populares con el gobierno de Nicolás Maduro, lo cual puede devenir en una auténtica crisis de gobernabilidad en el corto plazo.



Señaló Pérez Borges que el PSUV y el GPP, salvo el PCV, son más formas electorales y de clientelismo político, que estructuras organizativas en las cuales se debata la situación de los y las trabajadoras(es) y se construya táctica política concreta en ese sentido. En una situación de bonanza económica y de vigor político esta situación era tolerable, pero en el actual contexto ese fenómeno está generando un vacío de representación política de las inmensas capas de la población que puede dar origen a cualquier salida, incluido el emerger de expresiones políticas fascistas de carácter populista.



Insistió que a pesar de este dramático cuadro, el ideario Bolivariano, el Chavismo radical, sigue siendo un referente claro en amplios sectores de la población que incluso comienzan a visualizarlo como antípodas de la gestión actual. El proceso Bolivariano está llegando a una encrucijada en la cual solo dos caminos son posibles: uno, el volver a los orígenes de democracia de base, de democracia participativa confiando en la consulta y decisión de las mayorías populares y, segundo, la restauración mediante el pacto de élites en aras de la gobernabilidad.



Manifestó que el colectivo "En LUCHAS" está por el retorno a los orígenes del Chavismo revolucionario, pero eso ya no es solo una aspiración colectiva, sino que tiene un momento histórico concreto para realizarse este 2019.



"En ese marco se produce la más brutal ofensiva del capitalismo global. Los Estados Unidos arremeten con sanciones políticas, económicas y lobby diplomático, lo cual es aprovechado por las trasnacionales chinas y rusas para hacer su “agosto” en Venezuela, ante la mirada ingenua de algunos sectores que son víctimas del ocultamiento de la fusión cada día más creciente de los capitales de Pekín, Washington y Moscú. El ataque a la soberanía nacional es múltiple y a todos tenemos que dar respuesta contundente", puntualizó.



Sobre la "Declaración del Grupo de Lima" Stalín Pérez señaló que es injerencista y proviene de una Santa alianza mundial procapitalista de 63 países que pretenden doblegar al proceso Bolivariano para obligarlo a una restauración a la situación de 1998. "Esta es una ofensiva ante la cual no se puede actuar solo con “habilidad diplomática” o con “maña” sino con una clara orientación anticapitalista. La ofensiva del capital no se frena cediendo y de rodillas, sino avanzando en medidas que toquen los interese del capital trasnacional en Venezuela".



Finalmente en nombre de "En Luchas" denunció los intentos del “Grupo de Lima” por llamar a un golpe de Estado en Venezuela y desconocer la elección democrática de Nicolás Maduro Moros, quien fuera electo en comicios libres en los cuales la oposición se negó a participar para esconder su falto de apoyo ciudadano. "Exigimos respeto al gobierno democrático de Nicolás Maduro a la par que señalamos que este año será de definiciones estratégicas para el proceso Bolivariano. Nosotros en LUCHAS tenemos claro de qué lado estaremos".