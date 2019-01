ANC designa a la nueva Defensora Pública Nacional

Carmen Castro

Caracas, enero 8 - El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, propuso este martes juramentar a la ciudadana Carmen Marisela Castro como nueva Defensora Pública General, ante el cargo que puso a la orden la anterior defensora, Susana Virginia Barreiros Rodríguez.



"Remito una comunicación que me hace llegar la defensa pública general, en el sentido del cargo a la orden que pone la anterior defensora, Susana Virginia Barreiros Rodríguez, ante esto y como no paramos de trabajar, propongo de inmediato a la ciudadana Carmen Marisela Castro como nueva Defensora Pública General, pues es una mujer ejemplar y que no le fallará al pueblo de Venezuela", expresó Cabello.



La ANC, que se reunió en sesión ordinaria, para levantar un decreto en rechazo a las recientes declaraciones injerencistas del Grupo de Lima, aprobó de manera unánime el texto que rechaza la declaración de un grupo de países de América Latina, subordinados por Estados Unidos, que atenta contra Venezuela, su democracia y soberanía.