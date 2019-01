(VIDEO) Luis Cano: Señor Presidente gobierne para los pensionados y jubilados porque vamos a seguir en la calle

Jueves, 03 de enero de 2019.- En la plantón que hicieron un grupo de trabajadores de la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela, en la plaza Parque Carabobo, justo frente a la Fiscalía General de la Nación, el 13 de diciembre, tomamos las declaraciones de Luis Cano, presidente del Frente en Defensa de los Pensionados, los Jubilados y los Sobrevivientes: nos encontramos aquí en parque Carabobo en lo que se refiere a otro atropello por parte del gobierno venezolano que comenzó el día viernes pasado, cuando nos pagó de manera inconsulta en petros.



Nosotros en ningún momento hemos autorizado al gobierno para que nos pague de esa manera.



A los compañeros que hacen la transferencia de petros a bolívares les debitan 20,00 Bs.



No podemos tener paz si nuestros ancianos se nos están muriendo de hambre, se nos están muriendo porque no tienen medicamentos.



Antes de morirnos en nuestras casas de mengua o por falta de medicinas, decidimos morirnos en la calle peleando por nuestros derechos.



No le estamos pidiendo al Presidente de la República, ni a este gobierno que nos regalen nada, ni que nos den mendrugos, ni que nos den limosna.



Que nos den lo que está establecido en el artículo 80, artículo 83, artículo 86 y el artículo 91 donde dice que toda pensión, toda jubilación, toda pensión de sobreviviente, tiene que tener como referencia la canasta básica.



Señor Presidente gobierne para los pensionados y jubilados porque vamos a seguir en la calle.



! Yo no quiero Petro, yo quiero mi efectivo !









Noticia relacionada: Abuelos rechazan pago de pensión mediante el monedero digital, alertan sobre protestas