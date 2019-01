(VIDEO) Presidente Maduro oiga el clamor de los trabajadores petroleros

Jueves, 03 de enero de 2019.- Dar la palabra por años ha constituido un compromiso sólido en las relaciones entre los seres humanos, al dar la palabra nos comprometemos prácticamente en un hecho fundamental, sagrado, que debe ser cumplido por los que la empeñamos.



Los trabajadores petroleros que hace tiempo trabajaron para la Exxon-Mobil y que a pesar de los años transcurridos aún no han cobrado sus prestaciones sociales, retenidas por el estado venezolano en el arreglo que tuvo con la transnacional, donde el Estado se comprometió a cancelarle a los trabajadores el pago de las mismas, se reunieron en la plaza de La Moneda de Caracas, el miércoles 26 de diciembre,a reclamar el pago de lo que se les adeuda y emitieron sus opiniones sobre el caso.



A pesar que fue un compromiso formal y fue empeñada la palabra, por el entonces presidente de la República comandante Hugo Chávez, y la cual hasta el momento no ha sido honrada por el gobierno, los trabajadores mantienen la esperanza de que se les va a pagar y claman por justicia.



Tuvimos en agosto del 2013 haciendo este tipo de movilización de manera pacífica y nos engañaron y nos han engañado cada vez que ellos quieren y ponen a la gente a engañarnos, a dar vueltas por todos lados y todavía, aún no nos han atendido como debe ser.



El presidente Chávez dejó ese dinero para nosotros, no para la gente que tiene ahí, como lo dijo el presidente Maduro, que tiene un poco de hombres que están haciendo corrupción en su poder.



Por favor señor Presidente de una vez, pronúnciese de una vez, póngase la mano en el corazón, que hay hombres que se han muerto, ya van diez hombres muertos en este lugar y usted todavía no ha dicho nada.



Johnny José Morales: todos venimos acá con un propósito y es que nos paguen nuestro dinero, nuestro reajuste que nos deben...necesitamos que el presidente Maduro se pronuncie a favor de los trabajadores que estamos en esta lucha.



Daniel Ortiz: nosotros queremos que nos paguen lo que nos deben o que nos digan vengan mañana, pasado mañana, pero que nos digan que nos van a pagar.



Beatriz Carrasquel del estado Monagas: señor Presidente acuérdese de nosotros...somos chavistas, chavistas, desde el presidente Chávez y ahora señor Presidente estamos con usted, aquí y a donde usted vaya, desde ahorita hasta siempre.



Porque queremos señor Presidente es que usted nos pague y que aquellos que están en contra de usted, salgan de las instituciones que no sirven.



Le pedimos señor Presidente que se pronuncie.



Nosotros necesitamos que se nos pague lo que nosotros producimos, que fue la faja petrolera, proyecto Sinovensa, proyecto Sincor y todos los proyectos que se...el cual todavía ni siquiera, se nos han pagado a ninguno de los trabajadores que estamos aquí apostados en esta plaza.















Noticia relacionada: Trabajadores petroleros exigen que les cancelen sus pasivos laborales