Gobierno Nacional investiga actividades de dos venezolanos detenidos con armas en Colombia

Se trata de Gheiger Enrique Vásquez Mendoza, de 35 años, quien tiene como apodo "El Venezolano", detenido la Nochebuena con un bolso negro donde portaba una "mini Uzi", cargadores, proyectiles y una granada. Los medios precisaron ese día que no es venezolano. pic.twitter.com/OJSCHsXSFV — La Tabla (@latablablog) 30 de diciembre de 2018

1 Enero 2019 - Venezuela se encuentra investigando quienes son los dos venezolanos que fueron detenidos en Colombia con dos armas tipo fusil, informó este lunes el canciller de la República, Jorge Arreaza.El pasado sábado el canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo denunció que supuestamente se estaría gestando un atentado contra el Presidente Iván Duque. Ese mismo día informó sobre la captura de tres ciudadanos venezolanos en posesión de “armamento de guerra”.En una entrevista que concedió a la emisora colombiana Blu Radio, Arreaza precisó que el proceso sería más sencillo si el Gobierno Colombiano le suministrara la información necesaria.Arreaza quien calificó de “muy poco riguroso” al canciller colombiano por informar que eran tres venezolanos, cuando en realidad eran dos, informó que el jefe de Estado, Nicolás Maduro pidió el pasado domingo comenzar las investigaciones.“Sean dos o tres venezolanos los que estén detenidos en Colombia con unos fusiles, ya con el nombre y el apellido nosotros hemos comenzado a investigar quienes son esos venezolanos, que actividad tenían aquí, que hacían aquí, que vínculos tenían con Colombia”, precisó.Los medios colombianos han identificado a los dos venezolanos detenidos como José Vicente Gómez Ríos y Pedro José Acosta Ovalles.En ese sentido Arreaza fue enfático al señalar que la información “la recibimos por prensa ayer, los nombres, unas fotos que aparece, y se está investigando”.Agregó que “no tenemos hasta ahora reporte determinante de la investigación, pero estamos haciendo todos los esfuerzos por determinar quiénes son y cuando tengamos la información así sea por Twitter, así sea por redes sociales se la haremos llegar a las autoridades colombianas, si es que insisten en la terquedad de no comunicarse con Venezuela”.Indicó que las autoridades venezolanas necesitan que los cuerpos de inteligencia colombiana le suministren la información precisa.“No es Israel ni Estados Unidos la que la necesita, son las autoridades venezolanas y los cuerpos de investigación venezolanos que lo necesitan para neutralizar cualquier acción contra la vida del presidente de Colombia”, expresó.Arreaza destacó que si no hay cooperación por parte del gobierno de Colombia, “si no hay cercanía con la información es imposible llegar a elementos concluyentes. Nosotros haremos lo que podamos por nuestra parte”.Resaltó que cualquier elemento de violencia que provenga de Venezuela el Gobierno Nacional lo neutralizará.“Hemos convivido con la violencia de Colombia, con sus conflictos internos, con los paramilitares, con la guerrilla, con el narcotráfico, con el contrabando por años y años, nosotros no queremos que desde Venezuela haya ni siquiera el menor incidente contra Colombia, ni contra las autoridades colombianas”, expresó.Destacó que las informaciones de inteligencia ante hechos como los denunciados por el canciller colombiano se tienen que compartir oportunamente, y resaltó que han pasado 48 horas después de la denuncia y no han podido hablar con el ministro de relaciones exteriores neogranadino ni con nadie en la cancillería colombiana.Arreaza calificó de temerario lo que está haciendo el gobierno de Colombia “jugando a la guerra con Venezuela”.“Nosotros no queremos guerra, nosotros queremos paz, nosotros queremos la paz en Colombia, pero si no hay comunicación, también nosotros estamos dispuesto a defender la integridad de Venezuela, la integridad de nuestro territorio”, afirmó.