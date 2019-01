(VIDEO) Hermana Emilia: Algunas personas dicen que los abuelos se están muriendo de hambre, pero no es así, gracias a muchas personas tienen sus tres comidas al día

Hermana Emilia de la Fundación Asilo La Providencia: queremos aclarar que algunas personas se han encargado de decir por ahí, que en la casa-hogar pues, se están muriendo los abuelos de hambre y no, no es así, hay gracias a muchas personas, aquí hacen lo posible, que los abuelos tengan sus tres comidas al día Credito: aporrea.tvi

Miércoles, 02 de enero de 2019.- El cuidado y la protección de las capas mas vulnerables de la población, constituye uno de los principios fundamentales de toda sociedad organizada.



En Venezuela, a pesar de las circunstancias excepcionales que estamos viviendo, este principio se cumple con dificultad, pero apuntalado por la determinación y bondad de muchos actores que despliegan su acción silenciosamente, sin el bullicio de las declaraciones constantes, pero con resultados efectivos.



La fundación Asilo La Providencia, ubicado en la avenida San Martín de Caracas, muy cerca y casi enfrente de la Maternidad Concepción Palacios, es un ejemplo a seguir y en esta entrevista con la hermana Emilia, conoceremos un poco de su historia y de como podemos ayudar y a aportar para su funcionamiento.



La limpieza y el orden que se mantiene en este recinto donde modestamente conviven aproximadamente cuarenta adultos mayores, del sexo masculino es algo que llama la atención del visitante.



Comenzó la hermana Emilia agradeciendo la contribución de todos aquellos que hacen posible que esta casa hogar funcione, primeramente Dios y la Divina Providencia, no nos abandone.



"Queremos aclarar que algunas personas se han encargado de decir por ahí, que en la casa-hogar pues, se están muriendo los abuelos de hambre y no, no es así, hay gracias a muchas personas, aquí hacen lo posible, que los abuelos tengan sus tres comidas al día.



Y vienen grupos que los animan, que les hacen sus actividades recreativas, que les dan meriendas, traen también comidas secas para preparar.



Hay cuarenta abuelos residentes, mencionó la hermana Emilia y viene gente de afuera, que deambula por las calles y se les da almuerzo y a algunos cena.



Aún cuando no reciben una ayuda constante, regular del gobierno para su mantenimiento, la hermana Emilia agradeció una reciente visita de un grupo de Mercal que les visitó y ayudó, le brindó una buena merienda a los abuelos e hicieron un trabajo de reparación en la cocina.



Muchas personas siempre hacen un aporte...agradecemos mucho a la gente que colabora.



El quince de enero del 2019 el Asiló cumplirá 127 años, fue fundado por el padre Machado y la madre Emilia.



Si usted desea colaborar con la Fundación Asilo La Providencia RIF. J-312 374 462, puede depositar sus aportes en la cuenta corriente del Banco Exterior No:

0115-0065-0930-0029-1656, número teléfono 0212-451 1887y 462 6759.



También se puede colaborar con el aporte de repuestos, ayudar con el mantenimiento y reparaciones de equipos del Asilo, así como también puede ofrecer tiempo de cuidado, atención y compañía hacia los abuelos que aquí residen.