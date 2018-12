(VIDEOS) Eduardo Sánchez: ''Protestamos ante la detención arbitraria del compañero Rubén Gonzalez y otros trabajadores´´

Lunes, 31 de diciembre de 2018.- El trece de diciembre frente a la sede principal del Ministerio Público donde funciona la Fiscalía General de la Nación, Eduardo Sánchez explicó la presencia de trabajadores de la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela quienes hicieron acto de presencia para que examinen la situación del compañero Rubén Gonzalez quien fue detenido arbitrariamente al regresar al estado Bolívar de la marcha que realizó en Caracas esta Intersindical el día 28 de noviembre, así como a otros compañeros detenidos por reclamar el justo derecho constitucional de los trabajadores.



Queremos felicitar la actitud que tuvieron los presos de la cárcel de El Dorado que se negaron a recibir a los obreros allí, en función de que ellos no son delincuentes y eso es una cárcel para delincuentes, cerraron filas y dijeron que allí no iban a estar.



















Eduardo Sánchez presidente del sindicato de trabajadores de la Universidad Central de Venezuela y de la Federación de Trabajadores Universitarios, miembro de la Intersectorial Nacional de Trabajadores: estamos exigiendo respeto al derecho constitucional que tienen los trabajadores a la protesta.



Exigiendo la libertad del compañero Rubén que está detenido en la cárcel de La Pica, en este momento, que además sufre una afección renal, que es un adulto mayor y que en estos momentos es un preso del Estado, un preso de consciencia, un preso que se atrevió a exigir, a movilizarse de Guayana a Caracas a una manifestación para exigir respeto a La Constitución, respeto a los derechos.



Aquí estamos los trabajadores exigiendo derechos y condiciones para tener una vida digna, aquí estamos los trabajadores exigiendo el derecho que tenemos como venezolanos a que la Constitución se cumpla para tener un salario digno.



Nos están haciendo pagar una crisis que nosotros no ocasionamos.



Hoy le exigimos al gobierno del presidente Nicolás Maduro: mire bien lo que están haciendo, vean como ha crecido el rechazo a su gobierno de parte de la clase trabajadora.



Libere a los presos que en estos momentos tiene presos por defender sus derechos.



Todos los trabajadores y trabajadoras tenemos el justo derecho a pronunciarnos, de exigir.









