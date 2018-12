Este domingo se conmemoran 19 años de la entrada en vigencia de la Constitución

Este domingo 30 de diciembre se conmemoran 19 años de la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana Venezuela.

Esta Constitución fue la carta de navegación del proceso de cambios sociales, económicos, políticos y democráticos que vivió Venezuela desde 1999 hasta la muerte del presidente Hugo Chávez, así como punto de referencia de la Revolución Bolivariana y expresión del acuerdo fundamental que rige la vida de la sociedad venezolana.

La fecha es recordada en actos oficiales, pero se pretende derogarla por vías que están siendo cuestionadas por amplios sectores del país. Hay voces que dicen que dicha constitución está siendo violada en muchos de sus artículos, tanto por el gobierno del presidente Nicolás Maduro como por la Asamblea Nacional Constituyente convocada sin referendo aprobatorio.

"Se cumplen 19 años de entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, una carta magna elegida por nuestro pueblo y que reconoce la democracia participativa y protagónica, como derecho ineludible de justicia e igualdad social", publicó el jefe de Estado en su cuenta en la red social Twitter.



El 30 de diciembre de 1999 entró en vigencia la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual fue aprobada el 15 de diciembre del citado año, con un sólido 71.78% de los votos.



El texto constitucional, propuesto por el presidente Hugo Chávez, abrió camino a la Revolución Bolivariana y al disfrute de nuevas conquistas en materia de derechos, además de la reafirmación de los ya establecidos, generando avances hacia el Estado Social de Derecho y de Justicia.

No obstante, en la actualidad, gran parte de la clase trabajadora reclama el incumplimiento con el Artículo 91 de la Constitución, según el cual el Salario Mínimo debe tener como referencia el costo de la Canasta Básica, pero que no alcanza ni siquiera al nivel de la Canasta Alimentaria. Así lo han manifestado dirigentes de la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela, que consideran estar siendo objeto de violación también del Art 89 que se refiere entre otros aspectos a la "Intangibilidad y Progresividad de los Derechos Laborales"; esto en relación con los ataques que le atribuyen al gobierno de Nicolás Maduro, respecto al derecho de contratación colectiva y beneficios adquiridos que no están siendo respetados con las Tablas Salariales que viene estableciendo el gobierno mediante nuevos Lineamientos e Instructivos que consideran antilaborales.

Los sectores también reclaman por la violación de derechos laborales y derechos humanos, cometida, según sus denuncias, mediante la detención de dirigentes sindicales y de trabajadores por protestar las condiciones de trabajo y la degradación salarial en que vive la clase trabajadora. Incluso señalan la sustitución de la justicia ordinaria por la justicia militar para algunos de estos casos.

Por otra parte, la Plataforma en Contra del Arco Minero del Orinoco, introdujo hace alrededor de un par de años un recurso de Amparo por lo que califica como una violación de la CRBV al no haber cumplido con la presentación previa de estudios de impacto ambiental y sociocultural y por no haberse realizado consultas a los pueblos indígenas en sus propias lenguas, como lo establece la Constitución de 1999, entre otras disposiciones constitucionales.

La Plataforma Contra el AMO exige la nulidad del Decreto que lo establece, por considerarlo anticonstitucional.

Otro sector que viene hablando de violación generalizada de la CRBV y que plantea la necesidad de su restitución es la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución, conformada, entre otros miembros, por varios exministros y ex ministras de Chávez, quienes consideran que nos encontramos en un régimen político de facto impuesto por las decisiones del gobierno, del TSJ y de la ANC.

Algunos ntegrantes de la Plataforma en Defensa de la Constitución, entre ellos exministros de Chávez, además de luchadores políticos y sociales.

La oposición tradicional, por su parte, dice defender la Constitución del 99, aunque muchos de sus principales dirigentes participaron del golpe de Estado de 2002 que la derogó durante el breve gobierno dictatorial del empresario y presidente de Fedecámaras, Pedro Carmona, que sacó del poder al presidente constitucional Hugo Chávez por varios días, hasta que fue devuelto a su cargo por la acción combinada de amplios sectores del pueblo venezolano y de la fuerza armada.

La Constitución de 1999 parece encontrarse en una situación incierta, pues hasta el presente la ANC viene actuando de manera "plenipotenciaria" y "supraconstitucional" asumiendo funciones legislativas, por encima de la Constitución, sin que se sepa realmente cuál es la situación del proyecto constitucional con el que se la pretende sustituir.

Son temas para la reflexión de los venezolanos y venezolanas en estas fechas conmemorativas.