(VIDEO) Presidente Maduro Moros aclare si estos contratos firmados por PDVSA, que favorecen a los contratistas y perjudican a la Nación, fueron realmente acordados

Sábado, 29 de diciembre de 2018.- Una vez concluida la lectura la declaración de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la CRBV, hecha por Gustavo Márquez, el miércoles 26 de diciembre, se abrió la rueda de preguntas y respuestas que ampliaron la visión de esta Plataforma sobre los contratos supuestamente firmados por PDVSA, donde se viola la legalidad y la constitucionalidad de las leyes de la República.



Sugerimos a aporreadores y aporreadoras interesados en este delicado tema, ver integralmente este cierre de la rueda de prensa, donde, entre otras cosas, se le exige al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros que aclare si estos contratos firmados en los términos señalados, que indudablemente favorecen a los contratistas y perjudican a la Nación, fueron verdaderamente acordados y que se den a conocer de forma íntegra a la opinión pública.



Señaló Márquez, con respecto a la firma del contrato en términos mas que favorables a la empresa y que perjudican a Venezuela, firma con la empresa norteamericana del amigo de Trump: luce absolutamente contradictorio con el discurso oficial, del propio presidente Maduro, que está supuestamente enfrentando una guerra contra Estados Unidos, contra el presidente Trump, contra la injerencia extranjera, pero por otro lado resulta que, se hacen este tipo de contratos...revela una contradicción de fondo, es decir, esto no cuadra, definitivamente no cuadra.



Si ese es un enemigo fundamental, ¿cómo es que entonces, se están abriendo las compuertas?



Esto es ceder soberanía y es absolutamente inaceptable y lo rechazamos, además, es retrotraernos al pasado, es derrumbar completamente los logros de la Revolución Bolivariana en materia de soberanía sobre los recursos naturales, específicamente la Ley Orgánica de Hidrocarburos.



Se trata de una gestión pública del Estado, del gobierno, orientada a reproducir o a replantear, ha restablecer un régimen neocolonial de entrega total de la soberanía y de convertirnos prácticamente en un país, simplemente, proveedor de materias primas.



A continuación, Gustavo Márquez tocó el tema de las posibles bases rusas que se podrían establecer en Venezuela, de acuerdo a la información proporcionada por la agencia de información rusa Tass y que no ha sido oficialmente negada por el gobierno nacional.















