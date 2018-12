Sistema de Gestión de Riesgo sin reporte de daños tras sismo en Valencia

Credito: Archivo

27 de diciembre de 2018.- El ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, M/G Néstor Reverol, informó que a las 4:59 de la mañana de este jueves, se registró un sismo de magnitud 4.9 a 12 kilómetros al noroeste de Valencia, estado Carabobo, sin ocasionar daños.



A través de un contacto telefónico con Venezolana de Televisión, el Ministro explicó que “hasta el momento hemos tenido tres réplicas, una a las 5:12 am de 3.9 con 13.8 km de profundidad; otra a las 5:20 am de magnitud 3.9 en el mismo lugar y a las 5:24 am de 4.5 a 12 km del norte de Valencia”.



Indicó que tras el evento el Sistema de Gestión de Riesgo se activó para el monitoreo, la evaluación de daños y análisis de necesidades, con especial énfasis en los estados Yaracuy, Aragua, Carabobo, Distrito Capital, Miranda y Vargas.



El titular del despacho de la seguridad ciudadana hizo un llamado a la población a mantener la calma ante estos hechos, “que son normales en nuestro país, ya que vivimos en un país sísmico”, afirmó.



Alertó sobre la fiabilidad de los reportes de páginas que registran la actividad sismológica con otras magnitudes. “Venezuela cuenta con suficientes sensores en el centro del país que nos permiten asegurar que la magnitud de 4.9 es la correcta”.