Rusia podría enviar más aviones militares a Venezuela

Tupolev Tu-160 de visita en Venezuela Credito: Twitter @EjercitoFANB

27 de diciembre de 2018.- Vladimir Zameskiy, embajador ruso en Caracas, aseguró al medio Sputnik que “una invasión no puede ser descartada” en Venezuela. El diplomático argumentó que este peligro existe “especialmente porque algunos poderes agresivos planean destituir al gobierno actual pero no pueden conseguirlo solo mediante sanciones”, dijo en inequívoca alusión a Estados Unidos.



Zameskiy confirmó además que Rusia ha estado trabajando en la profundización de sus vínculos con Venezuela por el bien de la región y de la estabilidad mundial. Dijo además que Moscú defiende el multilateralismo y rechaza las sanciones unilaterales y los “dictados externos”.



Tras la polémica que generó en Washington la llegada de aviones militares rusos a Venezuela y la realización de ejercicios conjuntos, el embajador aseguró que en el marco de la cooperación bilateral en el área “misiones de ese tipo no pueden ser descartadas en el futuro”. Además, subrayó que se realizan “en pleno cumplimiento de las normas internacionales”.



A su vez, el diplomático rechazó las especulaciones sobre una eventual instalación de una base militar rusa en Venezuela y agregó que está prohibido constitucionalmente en el país.